La Fundació Alcohol i Societat celebra el descens del consum d’alcohol entre menors i destaca l’eficàcia de la prevenció

La Fundació Alcohol i Societat (FAS) va expressar aquest dimecres la seva “satisfacció” davant els resultats de l’Enquesta sobre Ús de Drogues en Ensenyaments Secundaris (Estudes 2025), presentada avui pel Ministeri de Sanitat i la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues, que reflecteixen un descens històric i generalitzat en el consum de substàncies psicoactives entre els joves de 14 a 18 anys, i va destacar l’eficàcia de la prevenció.
En el cas de l’alcohol, les dades mostren una tendència clarament positiva, amb una disminució del percentatge d’adolescents que declara haver consumit begudes alcohòliques i una reducció de les pràctiques de risc com les borratxeres o el ‘binge drinking’, tots dos en els seus nivells més baixos des de l’any 2000.
La Fundació considera que aquests resultats evidencien l’eficàcia de les polítiques de prevenció i educació desenvolupades en els últims anys i la importància del treball conjunt entre administracions, centres educatius, famílies i entitats socials.
Silvia Jato, directora de Relacions Institucionals de la Fundació, va destacar que “els esforços col·lectius en matèria d’educació i prevenció estan donant els seus fruits, consolidant una tendència de descens que es ve observant en els últims anys, amb una reducció real del consum i de les conductes de risc entre els menors. Aquestes dades reforcen la importància de continuar treballant des de la informació i la formació perquè els joves i les seves famílies comprenguin que l’alcohol no té cabuda en la seva etapa de desenvolupament”.
La Fundació Alcohol i Societat, entitat sense ànim de lucre creada l’any 2000, treballa en la prevenció del consum d’alcohol en menors a través de programes educatius i campanyes de sensibilització. La seva iniciativa ‘Menors ni una Gota’ ha format ja a més de 2,9 milions d’estudiants i 50.000 famílies en tota Espanya.