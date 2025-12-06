La Universitat Autònoma de Madrid (UAM), la Fundació Institut de Recerca Sanitària de la Fundació Jiménez Díaz (FIIS-FJD) i la Fundació de la Universitat Autònoma de Madrid (FUAM) han signat la renovació del conveni marc que consolida la Càtedra en Circulació Extracorpòria i Perfusió en la UAM.
Segons van informar, aquest acord, que es va iniciar en 2021, reforça el compromís de totes dues institucions amb la recerca, la docència i la divulgació científica en un àmbit de gran rellevància per a la Medicina i la innovació tecnològica.
La càtedra, vinculada al Departament d’Infermeria de la Facultat de Medicina de la UAM, té com a objectiu impulsar la formació especialitzada de professionals sanitaris, fomentar la recerca aplicada en tècniques de circulació extracorpòria i perfusió, i promoure la transferència de coneixement entre l’àmbit acadèmic i clínic. Així mateix, es preveu l’organització de programes docents, seminaris i projectes col·laboratius que contribueixin a millorar la qualitat assistencial i a posicionar a la UAM com a referent en aquesta àrea.
Per part de la UAM, van assistir Félix Zamora, vicerector d’Innovació i Transferència; Rocío Schettini del Moral, directora general de la FUAM; Iván Manzanares, director del Centre de Suport a la Innovació i Transferència del Coneixement (Caitec); i la directora de la Càtedra, Eva García Perea, qui va posar en valor el suport d’aquesta càtedra ja que “gràcies a ella s’ha pogut desenvolupar el Màster de Formació Permanent de Pràctica Clínica Avançada en Circulació Extracorpòria i Perfusió, el del qual ens sentim profundament orgullosos”.
“El nostre objectiu sempre ha estat clar: que els professionals adquireixin els coneixements, habilitats i actituds necessàries per a aplicar totes les tècniques de perfusió amb el màxim nivell d’excel·lència i seguretat per als pacients. Fins a la data, hem format a 35 especialistes i actualment comptem amb 17 estudiants en la tercera edició”, va afegir.
Des de la FIIS-*FJD, la doctora Carmen Ayuso, directora científica del IIS-*FJD, va destacar l’impacte acadèmic i clínic d’aquesta col·laboració, assenyalant que, “per al IIS-*FJD és un honor comptar amb el Grup d’Infermeria UAM de Circulació Extracorpòria i Perfusió, per la seva excel·lència acadèmica i la seva aportació a la formació avançada en aquest àmbit”. Va subratllar, a més, que “la càtedra exerceix un paper clau en la transferència tecnològica i en la capacitació de professionals altament qualificats”, una línia estratègica que, va recordar, s’alinea amb el compromís del IIS-*FJD i del propi hospital amb la innovació i la medicina de precisió.
En la seva intervenció, el doctor Javier Arcos, gerent de l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz, va celebrar la renovació de l’acord i va destacar el valor tangible que ha aportat des de la seva creació. En aquest sentit, va assenyalar que “per al IIS-*FJD és un honor i un orgull celebrar aquesta renovació de la Càtedra de Circulació Extracorpòria i Perfusió amb la Universitat Autònoma de Madrid i la Fundació UAM”, i va afegir que “des dels seus inicis, aquesta iniciativa està oferint resultats fantàstics, tant en l’àmbit assistencial com en l’investigador, i ja són més de 30 els professionals que han millorat les seves capacitats en una àrea d’altíssima especialització”.
A continuació, Alberto Montero, director de Gestió del IIS-*FJD, va subratllar la importància de consolidar projectes que generen valor real per als professionals i per als pacients, assenyalant que “aquesta renovació garanteix la continuïtat de la càtedra, a més de reforçar el compromís compartit amb la recerca i la formació d’excel·lència”. També va expressar que “la confiança mútua entre les institucions ens permet continuar avançant en projectes que impacten directament en la qualitat assistencial i en la generació de coneixement, consolidant un model que ens defineix com un referent científic i de gestió de la R+D+I”.
Per part seva, Ana María Posada, gerent adjunta de l’hospital, va remarcar la rellevància d’aquesta aliança per a la projecció científica i docent de totes dues institucions. Així, va afirmar que “la renovació d’aquest acord reforça la sòlida col·laboració entre la UAM i l’ISS-FJD, permetent unir forces en recerca, innovació i formació acadèmica en l’àmbit de les ciències de la salut”. A més, va destacar que “durant aquests anys, la càtedra ha fet possible la formació d’infermeria altament especialitzada en circulació extracorpòria i perfusió, una àrea de gran complexitat i amb escassos professionals qualificats, actuant com un veritable pont entre l’acadèmia i la pràctica clínica”.
“Per a la Fundació de la Universitat Autònoma de Madrid, aquesta renovació representa molt més que un acord: és la consolidació d’un projecte que uneix coneixement, innovació i compromís social”, va recalcar Schettini, i va afegir: “La Càtedra en Circulació Extracorpòria i Perfusió és un exemple de com la col·laboració entre la nostra universitat i l’ISS-FJD pot transformar la pràctica clínica i la formació sanitària, generant un impacte real en la qualitat assistencial”.
A l’acte també van acudir Elena Fernández, gerent de Cures del Sermas; Guillermo Reyes, coordinador del citat màster i cap de Servei de Cirurgia Cardiovascular de l’Hospital Universitari La Paz; Luz Polo, coordinadora del màster; Mª Ángeles Bruño, presidenta de l’Associació Nacional de Perfusió; Ana Gloria Moreno, directora d’Infermeria de la Fundació Jiménez Díaz; i Lorena Carballo, infermera perfusionista de l’hospital madrileny i docent del màster.
En aquest context, Carballo va assenyalar que “aquesta iniciativa ha marcat un abans i un després per a la Fundació Jiménez Díaz i el grup Quirónsalud al qual pertany, permetent que professionals d’Infermeria es converteixin en perfusionistas altament qualificats”. Així mateix, va destacar que “la Unitat de Perfusió és avui un referent en la cirurgia cardíaca a Madrid i en el conjunt d’Espanya”.
En l’àmbit de la càtedra, també es donarà continuïtat a les activitats docents de postgrau, donant suport a l’execució del citat màster propi, es facilitarà la inserció professional dels estudiants de la Universitat Autònoma de Madrid, i es fomentarà la col·laboració entre la UAM i l’àmbit hospitalari.