La francesa Vestiaire Collective nomena a Bernard Osta nou CEO

La plataforma global de moda de luxe de segona mà, Vestiaire Collective, ha nomenat a Bernard Osta com CEO, en substitució de Maximilian Bittner, qui ha dirigit l’empresa durant set anys. Bernard Osta forma part de la trajectòria de Vestiaire Collective des de maig de 2021. Va ocupar el càrrec de director d’Estratègia des de maig de 2021 fins a agost de 2023 i el de director Financer de setembre de 2023 a setembre de 2025. Abans d’unir-se a Vestiaire Collective, Bernard va assessorar estratègicament empreses durant 15 anys com a banquer d’inversió en Lazard (2006-2011) i Goldman Sachs (2011-2021), a Nova York i París. Bernard també és membre independent del Consell de Supervisió del grup de mitjans i entreteniment Vivendi.
El Consell d’Administració de Vestiaire Collective va declarar que agraeix a Maximilian Bittner “la seva dedicació i el paper decisiu que ha exercit en el desenvolupament de l’empresa des de la seva arribada en 2018. Li desitgem molt èxit en els seus futurs projectes professionals. De cara al futur, estem molt contents d’obrir un nou capítol sota el lideratge de Bernard. Hem treballat molt estretament amb ell des que es va unir a Vestiaire Collective. El seu profund coneixement de l’empresa, la seva experiència internacional i el seu gran lideratge seran actius de gran valor per a Vestiaire Collective en la seva pròxima etapa de creixement”.
“És un gran honor assumir el càrrec de CEO de Vestiaire Collective i dirigir l’equip de gran talent que hem construït al llarg dels anys”, va declarar Bernard Osta, CEO de Vestiaire Collective. “Vestiaire Collective ha aconseguit una posició única com el mercat de confiança definitiu en l’atractiva indústria de la moda de luxe de segona mà. Junts, continuarem transformant la moda donant una segona vida a les peces més desitjades, al servei d’un model més sostenible. Aquest és un moment especialment emocionant per a l’empresa. Amb l’auge de la IA, tenim una oportunitat extraordinària per a accelerar el nostre full de ruta de producte, oferir la millor experiència per al client i guanyar quota de mercat”.
Sota aquest nou lideratge, Vestiaire Collective va indicar que continuarà complint la seva missió de transformar la indústria de la moda cap a un futur més sostenible. Per a això se centrarà en impulsar la innovació en la intersecció entre luxe, tecnologia i sostenibilitat i implementar la “ampli”a full de ruta de producte habilitada per IA per a millorar l’experiència de compradors i venedors a un ritme accelerat.
En paral·lel buscarà incrementar l’abast i la notorietat de la marca a través d’un màrqueting innovador i impactant en les seves principals regions a Europa, els Estats Units i Àsia-Pacífic i invertirà en les capacitats líders d’autenticació de l’empresa “per a consolidar encara més la seva posició estratègica com el mercat de confiança definitiu en la moda de segona mà de luxe”.