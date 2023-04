La formació semipresencial quintuplica el nombre de matrícules en cinc anys

La modalitat semipresencial en la Formació Professional ha adquirit una gran rellevància en els darrers anys a causa de la creixent demanda d’estudiants que busquen una formació de qualitat i flexible, que els ajudi a combinar els estudis amb les activitats laborals o personals. Segons les darreres dades recollides per Cesur, centre de Formació Professional, durant els darrers cinc anys, les matrícules en aquesta modalitat s’han quintuplicat. Segons Cesur, la formació presencial a FP és la més triada pels alumnes, al voltant del 44%, seguida de la semipresencial amb un 26,24%, i de la digital, amb un 25,31% dels estudiants. Pel que fa a les branques formatives que més es demanen en la modalitat semipresencial, sanitat encapçala la llista amb més d’un 75%, seguida molt lluny d’informàtica amb un 8,38%, serveis socioculturals amb un 4,18% i esport amb un 5,21%.

La modalitat semipresencial de l’FP presenta una llarga llista de beneficis, ja que combina el millor de la formació presencial i l’educació en línia. Igual que en aquesta última, els alumnes compten amb flexibilitat i poden compaginar la seva vida personal i laboral amb els estudis, però sense renunciar als avantatges de la modalitat presencial, que permet posar en pràctica allò que s’ha après amb la guia dels professors alhora que gaudeix d’unes instal·lacions educatives de luxe.

A més, suposa una solució per a aquells alumnes que volen optar per la modalitat presencial, però que no compten amb un centre educatiu a prop del domicili. Escollint la modalitat semipresencial eviten haver de desplaçar-se diàriament al centre o mudar-se de ciutat per formar-se.

Cesur assenyala que un exemple és el cas de Beatriz, alumna del centre i mare de dos nens, “que ha triat la modalitat semipresencial per començar a estudiar la seva veritable vocació: Cures Auxiliars d’Infermeria, i així poder treballar en un hospital quan finalitzi els seus estudis”.

“Els meus fills encara depenen molt de mi, són molt petits. Per això, quan vaig veure que tenia l’oportunitat de conciliar la meva vida familiar amb els meus estudis, no ho vaig dubtar. A més, a Cesur els professors s’adapten a les circumstàncies dels alumnes, cosa que em permet cuidar els meus fills sense haver de renunciar als meus estudis”, explica l’alumna de primer curs de Tècnic de Cures Auxiliars d’Infermeria.

“L’experiència de Beatriz és una de les més de 3.000 històries que narren els alumnes de Cesur que aquest curs han triat la modalitat semipresencial per poder compaginar la seva vida amb els estudis, i així donar un gran impuls a la seva carrera professional”, indica Cesur.