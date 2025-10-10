La Fira Internacional del Llibre de Riad 2025 reuneix milers de visitants

La Fira Internacional del Llibre de Riad 2025, organitzada per la Comissió de Literatura, Publicació i Traducció, ha convertit a l’Aràbia Saudita en l’epicentre cultural de la regió entre el 28 de setembre i l’11 d’octubre.
La fira ha tingut lloc en la Universitat de la Princesa Nourah bint Abdulrahman, amb una destacada participació d’editorials nacionals i internacionals, i una gran afluència de públic des de la seva inauguració.
Amb la presència de diferents institucions culturals, més de 2.000 editorials provinents de més de 25 països i Uzbekistan com a país convidat i soci principal, l’esdeveniment ha ofert un ampli programa incloent presentacions de llibres, taules rodones, activitats infantils, exposicions culturals, espais per a negocis editorials i un fort enfocament en la innovació dins del sector literari. Entre els principals objectius de la fira estan el foment de la lectura, l’impuls a la indústria editorial saudita i l’enfortiment de la cooperació cultural internacional.
IMPULS A LA TRADUCCIÓ ÀRAB
Un dels eixos destacats d’aquesta edició ha estat la promoció de la traducció com a eina de desenvolupament cultural. Iniciatives com Tarjim, una plataforma que connecta traductors amb editorials, i l’Observatori Àrab de Traducció, que monitora l’estat de la traducció en el món àrab, reflecteixen el compromís de l’Aràbia Saudita amb la circulació del coneixement més enllà de les fronteres lingüístiques.
La Fira de Riad es consolida així com una de les plataformes literàries més importants de la regió, alineada amb la Visió 2030 per a posicionar al país com un actor cultural global.
CALENDARI CULTURAL
En línia amb el seu pla cultural, l’Aràbia Saudita continua impulsant una agenda diversa que inclou esdeveniments com el Festival Internacional de Cinema de Riad i la Setmana de la Música Saudita, al costat d’iniciatives com l’Any de l’Artesania celebrat aquest 2025 per part de la Comissió de Patrimoni de l’Aràbia Saudita.
Seguint l’aposta del país pel foment de la cultura, Unesco va anunciar recentment la celebració a l’Aràbia Saudita de la pròxima edició de Mondiacult, la conferència internacional de polítiques culturals, que Riad acollirà en 2029.