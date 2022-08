La FIP torna a fracassar en intentar convertir el pàdel en esport olímpic

El pàdel haurà d’esperar almenys una altra dècada més, fins als Jocs de 2032 en Brisbane (Austràlia), per a veure complert el seu somni olímpic, mentre altres disciplines com el surf, l’escalada, el ‘skateboard’ i el ‘breakdance’ seran presents el 2024 a París i l’esquaix, el kárting elèctric, el ‘football flag’, el ‘softball’ o el ‘lacrosse’ han estat convidades a presentar la seva proposta per a 2028 a Los Angeles.

La recent exclusió de la FIP de la llista de federacions convidades a presentar les seves propostes per a la cita de Los Angeles 2028 ha confirmat que, per segon mandat consecutiu, la principal promesa electoral del president de la Federació Internacional, Luigi Carraro, tampoc es complirà.

Objectiu: convertir el pàdel en olímpic

”Primer de tot, ens agradaria que el pàdel es converteixi en un esport olímpic. Aquest objectiu ens permetrà revolucionar el nostre esport en termes de difusió, desenvolupament i atractiu. El nostre camí és seriós, lineal i concret, amb la finalitat que ja estigui en els Jocs Olímpics de París de 2024″, va afirmar el dirigent italià res més accedir al seu càrrec al novembre de 2018.

Net i fill de sengles presidents de l’AC Milan, Luigi Carraro no ha dubtat a recórrer als vells contactes familiars –especialment en el si dels Comitès Olímpics nacional (CONI) i Europeu (EOC)– per a reivindicar-se com el mandatari que va fer del pàdel una disciplina olímpica.

No en va, segons coincideixen diversos actors de pes dins del sector, la visió “presidencialista” de l’italià ha estat “un dels principals motius” que han acabat per perjudicar els interessos olímpics del pàdel. Especialment, arran del conflicte originat amb la creació de la sèrie de tornejos Premier Padel, impulsats des de la pròpia FIP amb el patrocini del fons de Qatar QSI.

Aquesta maniobra ha estat criticada pel Clúster Internacional del Pàdel, des d’on es va arribar a sol·licitar un aclariment per escrit a la FIP en relació amb el nou rol de l’entitat “com a part d’un litigi” en el qual “hauria d’estar actuant com a àrbitre”.

Relacions entre òrgans

L’estreta relació entre el seu pare Franco Carraro, president del CONI entre 1978 i 1987, i el seu antic secretari personal i actual secretari general de l’EOC, Raffaele Pagnozzi, va fer possible la inclusió del pàdel en el programa dels Jocs Europeus de 2023 a Polònia. Aquest assoliment va ser celebrat en gran des de la FIP i el mateix Luigi Carraro el va assenyalar a l’abril de 2021 –dies abans de la seva reelecció com a president– com l’últim esglaó previ a l’entrada d’aquesta disciplina en el programa olímpic dels pròxims Jocs d’estiu a París.

“Si això s’aconsegueix, seria molt probable que el pàdel anés olímpic en 2024”, va declarar llavors l’italià, a pesar que mesos abans, al desembre de 2020, el COI ja havia confirmat al skate boarding, l’escalada, el surf i el break dansi serien els nous esports olímpics en la cita francesa.

Més d’un any després, la història es repeteix. Carraro veurà complert el seu segon mandat al capdavant de la FIP sense fer realitat de nou la seva gran promesa electoral. Mentrestant, llegendes en actiu com Fernando Belasteguín penjaran la pala sense haver representat al seu país en uns Jocs, i la parella formada per Ale Galán i Juan Lebrón no viurà una hipotètica estrena olímpica fins a l’ocàs de les seves respectives carreres, la qual cosa suposa un dur cop per al pàdel.