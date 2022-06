La ‘fintech’ SILVRR, del Grup Akulaku, exposa els seus plans per Europa

La disrupció a través de les noves tecnologies, de la mà de companyies emergents, va tenir lloc aquests dies a París en la conferència anual sobre innovació i ‘startups’ Visqui Technology 2022, que va comptar amb la participació de SILVRR, nova ‘fintech europea nouvinguda a Espanya i Alemanya amb una proposta de serveis de finançament al consum basats inicialment en la filosofia Buy Now Pay Later (BNPL). Per a la companyia, Espanya és un dels països prioritaris en el seu creixement, a causa de la seva població total i a les perspectives positives d’evolució del comerç electrònic.

SILVRR va exposar la seva proposta de valor en VivaTech de manera permanent, dins de l’espai HUAWEI LAB, i va participar en les jornades HUAWEI Spark, en les quals va compartir espai amb altres empreses emergents, amb el focus posat en la ciberseguretat, la ‘Internet de les Coses’ i el màrqueting, entre altres.

La companyia s’ha posicionat com a líder en serveis de banca virtual en el sud-est asiàtic, amb més de 4,8 milions d’usuaris actius al mes en 2021 i un total de més de 26 milions de clients, i ha destacat la robustesa i agilitat del seu sistema antifrau, pioner en el mercat.

Així mateix, ha posat en relleu els principals aprenentatges que ha extret de la pandèmia a Àsia, com la importància de la gestió de riscos, i ha detallat els seus ambiciosos plans d’expansió a Europa.

Segons el director comercial de SILVRR a Espanya, Ignacio Olivera, “el nostre objectiu és anar més enllà de les solucions BNPL, per a convertir-nos en un actor fonamental de la neobanca a Europa, operant, en els pròxims mesos, amb una llicència bancària europea completa”.