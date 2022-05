La FEP assegura als jugadors que ‘WPT Next’ donarà llibertat de joc

La Federació Espanyola de Pàdel (FEP) s’ha mostrat en desacord en diversos punts amb l’Associació de Jugadors Professionals de Pàdel (PPA) i assegura que els nous tornejos ‘WPT Next‘ -en associació amb el World Padel Tour (WPT)- donaran llibertat de joc a tots els jugadors, tant professionals com amateur.

Punt a punt, la FEP va respondre al comunicat del dijous de la PPA en el qual, en resum, demanaven a la federació espanyola que reconsiderés el ‘WPT Next’ per la falta de consens amb els jugadors i amb la Federació Internacional de Pàdel (FIP).

“Amb el propòsit de precisar la informació inexacta facilitada per la PPA, des de la FEP recordem que l’acord amb el circuit World Padel Tour no sols ha estat subscrit per la mateixa Federació Espanyola de Pàdel sinó que hi han donat suport i l’han signat a títol particular 15 de les 18 federacions territorials que formen part de l’organisme federatiu”, va assegurar la FEP.

Per a la federació, l’acord de ‘WPT Next’ s’emmarca en aquesta “aspiració de llibertat” que reclamen els jugadors, perquè puguin “triar on competir”. “Aquesta nova proposta busca millorar i ampliar l’oferta competitiva per a proporcionar més opcions a Espanya sota el paraigua de la Federació Espanyola i les territorials”, defensa l’ens nacional.

“Els esportistes poden triar participar o no amb total llibertat, però pretendre impedir que hi hagi més competicions a la disposició dels i les esportistes no resulta coherent amb les manifestacions sobre el ‘pàdel lliure’ que realitzen”, va carregar la FEP contra la PPA.

Respecte a afirmacions sobre la necessitat que la FIP validi les decisions de la FEP, aquesta assegura que està integrada en la Federació Internacional de Pàdel, però que és una organització independent “amb autonomia per a definir els acords que consideri oportuns” amb les marques, entitats i organitzacions que estimi convenient.

També lamenten que els representants de la PPA triguessin cinc mesos a reunir-se amb la FEP, i a petició d’aquesta. “La reunió amb la PPA es va produir com a primera presa de contacte entre la FEP, les territorials i l’associació, i en ella es va informar de la possibilitat de l’acord amb World Padel Tour per a promoure una nova categoria de competició. Per descomptat es va escoltar l’opinió dels jugadors, però no és l’únic factor que s’ha tingut en compte”, van assenyalar.

“En la FEP no s’entenen les apel·lacions de la PPA al consens, tenint en compte que, en cap moment, la PPA ha fet partícip a Federació Espanyola, ni tan sols a títol informatiu, de les seves negociacions amb la FIP i una entitat privada de Qatar (QSI) per a promoure una nova competició que, per cert, serà gestionada per una empresa privada de recent creació”, van comentar sobre el circuit professional de nova creació de la FIP ‘Premier Padel’.

Finalment, des de la FEP i les federacions territorials conviden a la PPA, amb el seu president, Alejandro Galán, al capdavant a establir una “línia de diàleg i cooperació”. “Des de l’àmbit federatiu, continuarem apostant per la formació, el desenvolupament i la promoció de la pedrera del pàdel a Espanya; així com per millorar l’oferta de serveis i competicions per al col·lectiu d’esportistes de categories absoluta i de veterans, clubs, tècnics/as i jutges àrbitre”, conclou la federació.

Tot això en resposta a l’Associació de Jugadors Professionals de Pàdel (PPA), que va demanar aquest dijous a la FEP que reconsideri la creació, al costat de World Padel Tour (WPT), de ‘WPT Next’, una nova categoria autonòmica, en desacord per no estar en sintonia amb els jugadors ni amb la Federació Internacional (FIP).

“La PPA era coneixedora de les intencions de la FEP i autonòmiques a conseqüència de sengles reunions amb el president de la FEP i les territorials. Des d’un primer moment la PPA es va manifestar contrària al fet que es produís un acord d’aquest tipus tal com estava plantejat. Des de la nostra associació donem suport a qualsevol iniciativa encaminada al fet que el pàdel creixi, però sempre tenint en compte l’opinió dels veritables protagonistes de l’esport que són els jugadors”, van assegurar els jugadors en aquest comunicat.

“La PPA no entén la posició de la FEP aliant-se amb una organització que actualment té interposades demandes milionàries contra més de 70 jugadors que pertanyen la majoria d’ells a aquesta federació. Encara és menys comprensible que sigui la mateixa FEP la que demani que des de federacions d’altres països s’uneixin a aquesta iniciativa, quan ni tan sols compten amb la validació de la mateixa Federació Internacional de Pàdel”, van afegir.