La Fecpe s’integra a Fetico perreforçar la representació dels professionals del sector energètic

La Federació Espanyola de Quadres de l’Energia (Fecpè) ha formalitzat la seva integració en la Confederació Sindical Independent Fetico, consolidant una aliança estratègica que reforça la representació dels comandaments intermedis, tècnics i professionals qualificats del sector energètic a Espanya.
Segons va informar Fetico, la unió, que afegeix més de 1.100 afiliats i prop de 100 delegats, respon a una visió compartida per defensar els interessos dels professionals des del diàleg, la modernitat, el rigor tècnic i el sindicalisme modern.
Fecpe reuneix 10 associacions del sector energètic: ACYD-EDP, SITAT, Atype Iberdrola Grup, ENAGAS, Tecnatom, Nuclenor, Gamesa PS, Gamesa IT, GHESA i Empresaris Agrupats, i s’incorpora a Fetico mantenint la seva identitat, la seva idiosincràsia i el seu model organitzatiu propi. La confederació potencia, i ajuda a guanyar en representativitat, en abast i en capacitat d’influència davant les empreses i les institucions.
El secretari general de Fetico, Antonio Pérez, va definir aquesta incorporació de Fecpe “com una aposta decidida per un sindicalisme modern, que impulsa el model europeu de quadres, on prima la representació que no es limita als treballadors de base, sinó que acompanya als professionals al llarg de tota la seva trajectòria, també quan ascendeixen i es converteixen en comandaments o tècnics especialitzats”.
El sector energètic és un pilar fonamental per a l’estabilitat econòmica i la seguretat de l’Estat. En un context marcat per la transició energètica, la innovació tecnològica i els nous reptes reguladors, els comandaments intermedis i professionals tècnics exerceixen un paper clau que, fins ara, no sempre ha tingut la representació sindical que mereix. Aquesta integració posa fi a aquesta bretxa.
“Integrar-nos en Fetico és el pas natural per a una organització que ha crescut amb una idea clara, i és que els professionals del sector energètic mereixen una representació a l’altura de la seva importància. Compartim amb Fetico la convicció que el diàleg és sempre el millor instrument, i que el futur del sindicalisme passa per acompanyar als professionals en tota la seva trajectòria, no sols en els primers graons. Aquesta unió ens dona la força i el suport que necessitem per a continuar avançant”, ha destacat Enrique Tamargo, secretari general de Atype Iberdrola Grup, secció majoritària dins de Fecpe.
Un dels pilars que ha impulsat aquesta integració és la coincidència en valors. Tant Fetico com Fecpe rebutgen l’estratègia de confrontació sistemàtica amb les empreses i aposten pel diàleg com a eina principal de negociació. En el sector energètic, on les condicions laborals són en termes generals superiors a la mitjana, el camí no passa pel conflicte, sinó per continuar construint acords que beneficiïn a treballadors i empreses.
“Rebem l’arribada de Fecpe amb enorme satisfacció. Són una organització renovada, amb gent jove, amb visió de futur i amb una manera d’entendre l’acció sindical que encaixa perfectament amb la nostra. L’energia és un sector estratègic per a Espanya, i no pot permetre’s el luxe del conflicte permanent. Necessita professionals compromesos i representats per organitzacions que apostin pel consens. Això és exactament el que fem junts des d’avui”, va destacar Pérez.