La falta d’inspeccions de l’AMB permet el “descontrol” al servei d’Aerobús

Una anàlisi encarregada per l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada a una empresa especialitzada en recerca i seguretat ha revelat presumptes incompliments de les bases de licitació de la AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) adjudicada al servei de l’Aerobús, que gestiona l’empresa Monbus, entre ells la possible existència de bitllets sense numerar que impedeixen seguir la seva traçabilitat, així com “descontrol” en les factures.

La plaça d’Espanya de Barcelona va ser l’escenari de la presentació de la nova concessió de l’Aerobús a Monbus, al juliol de 2021. Exposats alguns dels autobusos de la nova flota, a ells van poder pujar-se els alts càrrecs de la institució supramunicipal, l’Ajuntament de Barcelona i directius de l’empresa gallega en l’acte de presentació que es va celebrar. Tots ells van coincidir en els beneficis de la nova gestió del bus que uneix Barcelona amb l’aeroport Josep Tarradellas.

Segons l’anàlisi encarregada per l’Institut Coordenades, aquesta gestió va començar amb deficiències en la traçabilitat dels bitllets. ja que assegura que, des que Monbus va començar amb el Aerobus fins a finals d’octubre de 2021, els tiquets senzills i d’anada i volta no tenien l’obligatòria numeració.

L’anàlisi explicita que la irregularitat no era excepció i es presentava en els bitllets dispensats per tots els canals de venda, és a dir, adquirits al conductor, al personal de parada, en la web o en la màquina dispensadora. Els bitllets combinats AMB/Aerobús, en canvi, sí que presentaven la preceptiva numeració.

Assenyala l’anàlisi que aquests defectes suposen l’incompliment dels termes del contracte amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que situa com falta greu “no portar l’adequat control i documentació dels indicadors que determinin el cànon a pagar pel concessionari”. La numeració en els tiquets de l’Aerobús és un element imprescindible per a seguir la seva traçabilitat i, en definitiva, per a fer seguiment de la correcta gestió del servei, indica.

A la falta de numeració en els bitllets de l’Aerobús se sumaria, segons aquesta anàlisi, el “descontrol” a l’hora d’emetre factures. L’anàlisi encarregada per l’Institut Coordenades apunta que no es registra numeració de bitllet quan se sol·licita la factura de tiquets senzills. I en l’emissió observa altres errors com la duplicació de factures, fallades en les dates de compra o equivocacions en el nom de les empreses que les sol·liciten, segons exposa.

“Les institucions i entitats públiques han de vetllar pel correcte funcionament dels serveis i pel control i el compliment de les licitacions perquè, al final, estem parlant de servei al ciutadà que és, en definitiva, en qui repercuteix”, ha subratllat el vicepresident executiu de l’Institut Coordenades, Jesús Sánchez Lambás.

El transport que uneix la capital catalana amb l’aeroport Josep Tarradellas és clau per a la mobilitat. L’Aerobús enllaça el centre de Barcelona amb les dues terminals de l’aeroport. Com tots els aeròdroms és gestionat per AENA, l’empresa pública titular dels aeroports d’interès general a Espanya.

Sobre l’anàlisi

L’anàlisi encarregada per l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada es basa en un treball de camp. Es va desenvolupar en sis onades de comptatges: els dies 14,15,19 i 20 de juliol de 2021; del 16 al 22 d’agost de 2021; del 13 al 19 de setembre de 2021; del 25 al 31 d’octubre de 2021; del 15 al 22 de novembre de 2021; i del 19 al 25 de gener de 2022.

Paral·lelament a les sis onades de comptatges, es van realitzar compres in situ de bitllets, es va analitzar a fons la web i l’app de l’Aerobús, i també es van fer controls en les parada