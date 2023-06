La falta de professionals qualificats, barrera de l’evolució tecnològica

La modernització d’aplicacions en l’àmbit energètic s’ha convertit en una prioritat per la necessitat d’adaptar-se a un entorn cada vegada més exigent. Aquests requeriments passen per l’augment de la demanda de serveis digitals de qualitat, propostes innovadores i processos que facilitin les gestions als consumidors.

No obstant això, les energètiques es troben amb dificultats a l’hora implementar les seves estratègies de transformació. Concretament, el 37% de les companyies entrevistades coincideixen que els sistemes modernitzats encara no són possibles per la falta de professionals qualificats per a exercir els processos tecnològics més complexos, segons el ‘Informe Ascendant 2022’, publicat recentment per Minsait, una companyia de Indra.

El 29% de les energètiques afirmen que l’adaptació no ha arribat a les seves empreses per no poder assumir el risc que comporta el canvi, ja que durant l’adaptació es poden veure afectats programes i aplicacions que suporten els negocis crítics de les companyies.

Amb el mateix percentatge, altres signatures asseguren que la inversió que es necessita per a implementar les estratègies de modernització és un gran impediment per a llançar-se al canvi, ja que suposa un elevat import i no és fàcil determinar la seva rendibilitat.

Energia i ‘utilities’

Malgrat aquests possibles inconvenients, les energètiques destaquen per davant d’altres sectors en la implementació dels sistemes modernitzats. El 91% dels diferents ‘players’ disposen de sistemes modernitzats o ja tenen el pressupost aprovat i han dut a terme l’assignació de recursos de modernització, pas previ i indispensable per a la implementació real de les estratègies d’adaptació tecnològica.

Això és, en part, gràcies a l’assessorament de companyies tecnològiques. Aquestes, combinant el seu coneixement del negoci, experiència en sistemes ‘core’ i les seves capacitats digitals, són peces clau en projectes de transformació tecnològica i configuració dels models del futur de la indústria tecnològica.

Futur de les energètiques

Continuar treballant per a fer front a les barreres i aprofitar les oportunitats que brinden les noves tecnologies permet al sector avançar i complir les necessitats dels clients, empleats i la societat en general.

Aquestes demandes passen per propostes de negoci alineades amb la sostenibilitat ambiental i social, en un entorn on el 28% de l’electricitat que es produeix ja procedeix de fonts renovables.

També existeix una creixent pressió comercial per crear ofertes personalitzades, basades en contractes duals, ‘low cost’, tarifes planes, hipersegmentación de clients i ofertes adaptades al consum de cadascun. L’optimització i automatització dels serveis, tant per a les empreses com per als clients, també és una de les grans demandes al sector i cap a on es dirigeixen aquestes companyies.