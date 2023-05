La Fageda vendrà els seus primers iogurts ecològics a través de Natursoy

La Fageda entra al mercat de l’alimentació ecològica amb el llançament del que serà el seu primer iogurt ecològic. Segons ha informat aquest divendres l’entitat, amb aquest llançament, la marca compleix el doble objectiu de donar resposta a una tendència de consum en apogeu i de fer-ho, a més, “en coherència amb els valors de sostenibilitat que sustenten l’origen del seu projecte social”.

Per primera vegada en els seus més de 30 anys elaborant iogurts i postres lactis, La Fageda comercialitzarà tres referències de iogurts ecològics, i ho farà a través d’una col·laboració amb la marca d’alimentació ecològica Natursoy que aportarà l’experiència de 35 anys de lideratge a un segment de mercat amb alt potencial de creixement.

El llançament de les noves varietats ecològiques (natural, llimona i bífidus) ha tingut lloc en el context de la Fira Biocultura que se celebra fins aquest diumenge a Barcelona. Es tracta del certamen de referència del sector durant el qual es presenten les darreres novetats i tendències del sector.

La nova gamma de iogurts ecològics es comercialitzarà a escala estatal, a través de la xarxa de distribució de Natursoy, en unes 3.000 botigues especialitzades al sector de nutrició, dietètica i productes ecològics.

La llet ecològica amb què es produiran les noves varietats de La Fageda és d’origen comarcal i prové íntegrament de la Cooperativa de la Vall d’En Bas, un espai natural idíl·lic ubicat a pocs quilòmetres de les instal·lacions de La Fageda. De la mateixa manera, la resta dels ingredients són de proximitat i origen 100% natural.

Precisament la proximitat com a element essencial per garantir la sostenibilitat del projecte és un dels aspectes que La Fageda ha tingut en compte en el desenvolupament d’aquesta innovació que cerca consolidar un perfil de consumidor cada cop més conscient de la necessitat d’impulsar un canvi social profund.

Per a Oriol Gol, director de Qualitat i Innovació de La Fageda, “l’entrada al sector de producció ecològica dona resposta a la consolidació d’un perfil de consumidor compromès i molt sensible a uns valors que busquen productes directament relacionats amb la sostenibilitat i amb uns paràmetres molt clars d’alimentació saludable”. Per a la marca és, a més, “un pas lògic en el creixement del projecte social amb la sostenibilitat com una de les principals raons de ser”, afegeix.

L’aliança amb Natursoy és per a La Fageda un pas més en la seva aposta per un creixement sostenible de la seva activitat empresarial amb la finalitat de consolidar un projecte social que treballa en pro de la inclusió de persones en situació de vulnerabilitat a la Garrotxa, a Girona, des de fa quatre dècades.

Per Natursoy, que aporta la seva experiència al canal de distribució de productes ecològics lactis, “aquesta aliança amb La Fageda ens permet complir un doble objectiu: per una banda, oferir els millors productes ecològics als nostres clients del canal especialitzat i, de l’altra , cobrir la gamma de lactis refrigerats a les neveres del nostre canal”. Per a la responsable de Vendes de la marca, Ana Flo, “la unió amb La Fageda ens permet mantenir una coherència amb la nostra trajectòria, marcada per una ferma aposta per la qualitat i la innovació al sector de l’alimentació ecològica”.

Aquest llançament forma part de l’estratègia de sostenibilitat que tenen totes dues companyies integrades en la seva filosofia. “Estem molt contents de poder desenvolupar aquest projecte amb La Fageda perquè els seus valors en termes d’innovació i de qualitat estan molt alineats amb els nostres”, conclou Ana Flo.