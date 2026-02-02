La Fageda ha incorporat aquest gener Mireia Sáenz de Buruaga com a nova directora del Departament de Comunicació i Relacions Institucionals, amb l’objectiu de reforçar l’estratègia de comunicació corporativa, reputació i relacions institucionals de l’entitat.
Segons va explicar La Fageda aquest dilluns, Sáenz de Buruaga és llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona i compta amb un postgrau en Integració Regional i Relacions Econòmiques Internacionals per la Universitat de Barcelona. També ha completat estudis internacionals en la Universitat de Belgrano (l’Argentina).
En els últims anys ha liderat l’àrea de Comunicació Corporativa i de Crisi a l’agència Burson, empresa global de relacions públiques i comunicacions, i durant el passat 2025 va ser responsable de l’oficina de Barcelona. Té una dilatada experiència en estratègies integrals de reputació i gestió de crisi, incloent-hi projectes de comunicació interna, gestió del canvi i estratègies de sostenibilitat. Entre els sectors en els quals ha treballat està la indústria de l’alimentació i begudes, salut i benestar, automoció, moda i indústria farmacèutica.
La nova dircom del projecte de La Fageda es mostra il·lusionada amb aquesta nova etapa professional: “És un repte que emprenc amb entusiasme, admiració i responsabilitat cap al projecte i les persones que el fan possible. Explicar La Fageda demana una doble mirada entre l’àmbit social i l’empresarial, i un equilibri i sensibilitat singulars, cap a dins i cap a fora”.
Amb la seva incorporació, La Fageda completa l’estructura del seu Departament de Comunicació i Relacions Institucionals. Fa mig any, també es va incorporar a l’entitat la periodista de la Garrotxa Neus Asín; nova responsable de Comunicació en el marc del relleu de la també periodista Esther Carreras, que es troba en procés de prejubilació.