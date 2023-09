La Fageda inaugura la ‘Granja de la Fageda’

La Fageda Fundació ha inaugurat ‘La Granja de La Fageda’, un nou servei de cafeteria granja que La Fageda ha posat en marxa en la Plaça Mercat d’Olot.

Segons va informar, aquest nou servei permetrà continuar generant “ocupació amb sentit” per a persones de la Garrotxa que es troben en situació de vulnerabilitat. L’espai comptarà amb dos equips de treball, formats per quatre persones en cada equip.

El servei de cafeteria granja està especialitzat en esmorzars i berenars de qualitat, en el qual se serviran cafès, entrepans, brioixeria, batuts de iogurt i begudes. S’ofereixen productes de proximitat, gràcies a col·laboracions amb diferents tendir-vos d’Olot i altres comerços de la comarca. Estarà obert al públic de dilluns a dissabte amb un equip que es distribuirà en torns al matí i tarda.

La directora general La Fageda, Silvia Domènech, destaca que “és un nou servei molt important pel nostre projecte i per a les persones de la nostra comarca en situació de vulnerabilitat, sobretot per tres raons. Perquè és un lloc des d’on podem continuar creant ocupació, i per a contribuir a construir una societat més inclusiva i a reduir prejudicis, i perquè ens permet reforçar la nostra presència en la comunitat.”

Gemma Canalias, regidor d’Ocupació, Formació, Comerç, Empresa i Talent de l’Ajuntament d’Olot, va assenyalar per la seva part en la inauguració “l’orgull” de comptar amb aquest servei en la plaça mercat perquè suposarà un salt qualitatiu.

La Fageda també s’ha fixat l’objectiu d’aprofitar la cafeteria granja, situada en el centre d’Olot, per a oferir altres activitats per a tots els públics, com a tallers d’elaboració de receptes amb productes de la Fageda i altres sobre sensibilització en alimentació saludable i desaprofitament alimentari.