La Fageda ha estimat, per quart any consecutiu, el valor que genera com a projecte de l’economia social mitjançant la metodologia del Valor Social Integrat (VSI), també coneguda com a comptabilitat social. L’any 2025 aquest valor s’ha situat en 73,4 milions d’euros, una xifra que representa un increment del 12% respecte de l’any anterior.
Des del 2022, La Fageda utilitza aquesta eina amb l’objectiu de comprendre millor l’abast del projecte i el seu impacte real en les persones i l’entorn. El Valor Social Integrat ofereix una mirada complementària als indicadors econòmics habituals i parteix de l’anàlisi de l’impacte sobre els principals grups d’interès de l’entitat, fet que permet relacionar l’activitat de La Fageda amb els beneficis socials i comunitaris que genera.
Aquesta metodologia integra tant el valor de mercat, que inclou el valor econòmic directe i indirecte generat per l’activitat empresarial (salaris, impostos, compres a proveïdors i el valor generat als clients, entre d’altres), com el valor de no mercat, que recull contribucions que la comptabilitat convencional no contempla, com ara la millora del nivell d’inclusió social, l’autonomia de les persones ateses i la seva participació en la vida comunitària, el temps que s’allibera a les famílies o la reducció de la despesa pública en prestacions socials gràcies a la inclusió laboral. Per mesurar aquest valor de no mercat, es monetitza el valor social, humà i comunitari mitjançant indicadors que tradueixen els impactes en una magnitud econòmica.
El càlcul del VSI de La Fageda per al 2025 situa el valor de mercat en 62,2 milions d’euros, mentre que el valor social de no mercat és d’11,1 milions. Aquest darrer es tradueix, principalment, en beneficis directes per a les persones ateses i els seus entorns més pròxims, amb impacte també en la comunitat. Així, es comptabilitzen beneficis per valor de 5,6 milions d’euros per a les persones ateses; 2,9 milions per a les famílies i prop de 660.000 euros per a la comunitat.
Una de les dades que millor ajuda a interpretar aquest conjunt és la relació entre els recursos públics rebuts i el valor generat. Segons aquest càlcul, per cada euro públic rebut, el projecte genera més de 13 euros de retorn per al conjunt de la societat. Un retorn que es concreta en forma de millora de les condicions de vida, suport a les famílies i contribució al seu benestar, estalvi per a les administracions en prestacions i serveis, ingressos en cotitzacions i impostos, així com el valor generat a través de la sensibilització social envers la salut mental o la inclusió social. A més, per cada euro públic rebut, el projecte genera 2,51 euros per a l’Administració pública.
“Les dades ens ajuden a posar llum sobre una realitat que sovint no es veu. Més enllà dels resultats econòmics, el que ens mou són les persones que aconsegueixen construir una vida més autònoma i les famílies que se senten més acompanyades. El Valor Social Integrat ens permet fer visibles aquests impactes, entendre millor l’abast real del nostre projecte i incorporar una mirada més completa en la presa de decisions. També ens recorda que treballar pel bé comú és una responsabilitat compartida entre entitats, administracions, empreses i ciutadania, per construir territoris més cohesionats, on hi hagi més oportunitats per a tothom”, va explicar la directora general, Sílvia Domènech.
Projecte
A finals del 2025, el conjunt d’activitats productives i serveis de La Fageda reunia 852 persones vinculades al projecte. D’aquestes, més de 470 mantenien un contracte laboral i prop del 60% —en concret, 276 persones, totes procedents de la comarca de la Garrotxa— presentaven una discapacitat intel·lectual, un problema de salut mental o una situació de risc d’exclusió social.
Del total de 852 persones vinculades al projecte, 286 eren alumnes de Noima, l’escola de noves oportunitats de la Garrotxa, i fins a 369 persones van ser ateses des dels diferents serveis dels àmbits sociolaboral i d’atenció diürna. Aquesta atenció inclou diversos serveis, com ara l’acompanyament mitjançant el treball protegit al Centre Especial de Treball, els serveis de teràpia ocupacional (STO), els serveis ocupacionals d’inserció (SOI), els d’inserció laboral a l’empresa ordinària (SIL), els de residència i les activitats de lleure.
Un 77% de les persones vinculades al projecte pertanyen a col·lectius vulnerables —persones amb discapacitat intel·lectual, trastorn de salut mental o en situació de risc d’exclusió social—. Aquestes dades reflecteixen la contribució de La Fageda a fer possibles trajectòries de vida més estables i entorns familiars més sostenibles, així com el compromís comunitari del projecte.
El VSI posa de manifest que les activitats econòmiques són un mitjà per desplegar el propòsit social de La Fageda. Mitjançant la producció de làctics i postres, melmelades i gelats, els serveis de jardineria, les activitats de granja i agricultura, el Servei d’Atenció al Visitant, la cafeteria del mercat d’Olot i els serveis propis com els de neteja, cuina i oficines, La Fageda desenvolupa la seva missió: generar oportunitats laborals, de formació i serveis per a persones en situació de vulnerabilitat a la comarca de la Garrotxa.
Durant el 2025, aquesta activitat productiva ha permès sostenir el projecte amb magnituds com ara més de 2,5 milions de consumidors dels productes de La Fageda a Catalunya i una producció equivalent a 108 milions d’unitats de iogurts i postres. Els resultats del 2025 recullen una facturació derivada de la venda de productes i serveis de 39 milions d’euros, que s’eleva fins als 41,8 milions si es té en compte el valor econòmic creat en incorporar altres ingressos i subvencions. L’aportació a reserves de l’exercici 2025 va ser de 2,5 milions d’euros.
Al mateix temps, l’entitat ha continuat invertint en la millora dels seus serveis i instal·lacions, amb l’objectiu de donar continuïtat al projecte i garantir la creació i el manteniment de llocs de treball per a persones amb discapacitat intel·lectual, trastorns de salut mental o en risc d’exclusió social. L’any 2025 la inversió total va ascendir a 3,7 milions d’euros.