La Fageda celebra la XX jornada sobre el ‘Model Fageda’

La Fageda va celebrar la vintena edició de les jornades ‘Model Fageda’, “un punt de referència per a emprenedors socials que permet mostrar les claus de l’èxit d’un projecte nascut per a resoldre una problemàtica social a través d’una empresa viable”, segons va informar l’entitat.

Enguany, amb motiu de la vintena edició, La Fageda va celebrar una edició especial en la qual van participar emprenedors que es van inspirar en el model de la Fageda per a crear iniciatives socials pròpies.

En aquesta edició especial, La Fageda va comptar amb la participació del secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Albert Castellanos, que va presidir l’acte de benvinguda als participants. En la seva intervenció, Castellanos va afirmar que les jornades de La Fageda “han esdevingut una formació imprescindible en el camp de l’emprenedoria social, prenent carta de naturalesa”.

La jornada va iniciar amb un esmorzar de benvinguda i una visita guiada per les instal·lacions de La Fageda. A continuació, la directora general adjunta, Sílvia Domènech, i la directora de l’Àrea Soci laboral, Maria Colón, van explicar als participants el model empresarial i el model d’acompanyament a les persones. Posteriorment, els assistents van poder conversar amb Cristòfor Colom, fundador de la Fageda, que va destacar la importància del “perquè” en l’hora d’emprendre un projecte social. Una vegada més, Cristóbal ha citat els principis universals de la justícia, la bondat i la bellesa, dels quals afloren els valors que després serveixen per a tirar endavant iniciatives per a ajudar a altres persones.

Emprenedors socials

La jornada sobre el model de La Fageda va néixer en 2012 per a atendre les demandes de diversos emprenedors. En edicions anteriors, van assistir Elisabetta Quarta i Tijan Konteh, dos emprenedors que han tornat a la vintena edició de les jornades d’emprenedoria de La Fageda per a explicar els seus projectes.

Elisabetta Quarta, establerta a Barcelona, és una arquitecta italiana creadora de l’estudi d’arquitectura sostenible ‘Fil Verd’: “Vaig venir fa onze anys a la primera jornada de formació de la Fageda perquè per mi sempre ha estat un model d’inspiració molt gran per l’impacte social que genera. En el meu cas, genero impacte social treballant amb col·lectius en risc d’exclusió social i col·lectius amb discapacitat intel·lectual, que ens ajuden en l’àmbit de la jardineria i l’arquitectura vegetal”.

Tijan Konteh és originari de Gàmbia, però viu a Olot, on va conèixer La Fageda per a inspirar-se en el seu model social: “Porto uns anys perseguint un projecte inspirat en la Fageda, intentant transportar el seu model a Àfrica per a ajudar a les persones. Volem portar endavant una fàbrica de llet en pols al Senegal i connectar-la amb Gàmbia, oferint oportunitats laborals a la joventut. De la Fageda he après a com crear una empresa pensada a resoldre els problemes de les persones”.

Vint edicions més tard, des de La Fageda celebren “l’èxit i l’acolliment que reben aquestes jornades”. Després de vint edicions, La Fageda ha anunciat que la pròxima edició de les jornades d’emprenedoria serà el mes vinent d’octubre.