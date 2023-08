La Fageda celebra 13 anys de trajectòria en el sector dels gelats

La Fageda celebra 13 anys de trajectòria i èxit en el sector dels gelats des que en 2010 comprés les instal·lacions de la cooperativa Coinre, que es trobava en situació de liquidació.

Darrere de la primera producció de gelats de La Fageda s’amaga una història de solidaritat i perseverança, que va permetre a vuit persones amb discapacitat intel·lectual conservar el seu treball gràcies a la voluntat i solidaritat de La Fageda.

En 2010, La Fageda va rebre una proposta de la Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya per a fer-se càrrec d’un Centre Especial de Treball a Badalona. Es tractava d’una companyia làctia propietat de la cooperativa Coinre, que en 2010 es trobava en situació de liquidació a través d’un procés concursal. La Fageda va adquirir les instal·lacions de Badalona, assumint la producció i comercialització de gelats sota la mateixa marca de La Fageda i amb matèria primera de la planta de La Garrotxa, Girona.

Començava així la incursió de La Fageda en el sector dels gelats, la qual cosa era una nova oportunitat després d’haver-se consagrat com a referent en el mercat dels iogurts. Aquesta nova activitat empresarial va permetre salvar deu llocs de treball, vuit dels quals per a persones amb discapacitat. La labor de La Fageda va ser crucial per a estabilitzar la planta de Badalona, que va funcionar a bon ritme durant quatre anys.

L’any 2014, La Fageda va prendre la decisió de traslladar la producció de gelats a la seva seu de Santa Pau, per les dificultats logístiques que suposava el trasllat de llet fins a la fàbrica de Badalona. El projecte va evolucionar favorablement, i dos anys més tard, en 2016, La Fageda va presentar sis noves referències de gelats per a l’hostaleria i col·lectivitats en format de 2.500 mil·lilitres. Actualment, la facturació de gelats de La Fageda ja supera el milió d’euros.

En els últims anys, La Fageda ha ampliat la seva gamma de gelats i actualment disposa de set referències en terrines de 500 mil·lilitres i vuit referències en format reduït en terrines de 100. Els últims llançaments s’han produït aquest mateix estiu de 2023, amb tres novetats de gelats en terrines de mig litre: caramel amb ametlles garapinyades al punt de sal, maduixes amb nata i galetes de xocolata.