La Diputació Provincial de Palència, a través de la seva Àrea de Desenvolupament Socioeconòmic, i en el marc del conveni de col·laboració subscrit amb la Fundació Agrupació Musical de Guardo (AMGu), impulsa, a través de The Core School, ‘Espanya Latent’, un projecte pioner que busca reactivar el talent jove en el medi rural a través de la formació en professions del futur vinculades a la indústria audiovisual, l’animació, els videojocs i les tecnologies immersives.
Amb aquesta actuació, la Diputació de Palència converteix a la província en territori pilot d’un nou model de desenvolupament rural basat en la creativitat, la tecnologia i l’ocupabilitat juvenil, alineat amb l’estratègia provincial de repte demogràfic i fixació de població jove.
La primera fase es desenvoluparà en Guardo, on els dies 26 i 27 de novembre se celebrarà un circuit informatiu i experiencial amb activitats immersives, realitat augmentada, un plató virtual i una aula d’orientació professional.
L’Auditori Municipal, cedit per l’Ajuntament de Guardo, es transformarà en un entorn tecnològic interactiu dissenyat per a despertar vocacions i acostar la formació d’avantguarda als joves de la Muntanya Palentina.
L’elecció de Guardo respon al paper consolidat de la Fundació AMGu com a referent cultural i educatiu del nord de la província, amb capacitat per a atreure, formar i acompanyar a joves en processos creatius i artístics. A més, es tracta d’una zona prioritària en les polítiques de cohesió territorial de la Diputació, afectada per la pèrdua d’activitat industrial vinculada a la mineria.
Després de l’esdeveniment experiencial, s’obrirà una formació especialitzada impartida per The Core School, escola d’audiovisuals de referència a Espanya pertanyent a Planeta Formació i Universitats, orientada a la pràctica i al treball en remot.
El cost real d’aquesta formació ascendeix a 7.000 euros per alumne, però gràcies al finançament de la Diputació de Palència, els participants només abonaran 100 euros, que seran reemborsats en finalitzar amb èxit l’itinerari educatiu.
Al final de la formació, els alumnes accediran a un Market Plau d’inserció laboral, un espai d’intermediació que connectarà el talent format a Palència amb productores, estudis i empreses del sector audiovisual i digital, tant nacionals com internacionals.
D’aquesta manera, el programa busca que els joves puguin desenvolupar la seva carrera professional des de la província, sense necessitat de deixar els seus municipis d’origen.
El pressupost total destinat a aquesta fase pilot és de 100.000 euros. ‘Espanya Latent’ es dirigeix prioritàriament a joves d’entre 16 i 30 anys de la província, especialment de la Muntanya Palentina, encara que també podran participar persones en actiu o en procés de reorientació professional.
L’acte de presentació, celebrat en el Centre Cultural Provincial de la Diputació, ha comptat amb les intervencions d’Ángeles Armisén, presidenta de la Diputació; Mercedes Agüero, degana de The Core School; i Manuel Dos Santos, president de la Fundació AMGu. També han assistit Luis Cueto, en representació del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic; Rebeca Poza, regidora de l’Ajuntament de Guardo; i Urbano Alonso, vicepresident primer de la Diputació.
Durant la presentació, la presidenta de la Diputació, Ángeles Armisén, ha assenyalat que “aquest projecte uneix cultura, tecnologia i ocupació perquè els joves puguin construir un futur professional des de la seva pròpia terra. Palència no sols conserva la seva identitat: la transforma en oportunitat”.
Per part seva, el president de la Fundació AMGu, Manuel Dos Santos, ha assegurat que “per a AMGu, participar en aquest projecte suposa un pas més en el nostre compromís amb la creació d’oportunitats reals a la Muntanya Palentina”.
La degana de The Core, Mercedes Agüero, ha destacat que “aquest projecte demostra que el talent i la innovació no tenen per què concentrar-se en les grans ciutats. Des de The Core creiem que és possible formar a professionals del sector audiovisual i tecnològic sense que hagin de marxar-se de la seva terra. Aquest projecte és un exemple de com l’educació pot convertir-se en motor de desenvolupament local i de noves oportunitats per als joves”.
Finalment, el representant del Miteco, Luis Cueto, va valorar que “iniciatives com aquesta encaixen plenament amb els objectius del repte demogràfic, en generar ocupació qualificada i activitat econòmica en el territori”.
La Diputació de Palència impulsa així una acció concreta per a atreure i retenir talent, connectar joventut i tecnologia, i posicionar la província com a referent en innovació cultural i audiovisual en el medi rural.