Després de presentar el seu pla estratègic ‘Transform & Growth’ el passat 4 de novembre, la cúpula directiva de Telefónica ha mostrat la seva confiança en el seu nou full de ruta i en el futur de la companyia invertint més d’1,5 milions d’euros en títols de l’empresa.
Ahir mateix, Laura Abasolo, directora general de Finances i Control de Telefónica, comunicava en la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) la compra de 25.000 accions per més de 90.000 euros.
Aquest moviment s’ha sumat als ja realitzats pel president executiu, Marc Murtra, qui el passat 13 de novembre informava de l’adquisició 136.241 accions de la companyia, amb una inversió de mig milió d’euros. Aquest mateix dia, el conseller delegat de l’operadora, Emilio Gayo, va comunicar la compra de 135.502 accions, la qual cosa suposa un altre desemborsament de mig milió d’euros.
A ells, altres directius entre els quals es troben Juan Azcue, director d’Estratègia i Desenvolupament de l’empresa, i Pablo de Carvajal, secretari general i del Consell de Telefónica, s’han sumat a aquesta ona de compres d’accions de la companyia que han suposat en total un desemborsament de més d’1,5 milions d’euros.
Aquestes operacions es veuen com una mostra de la convicció dels directius de l’empresa en el nou pla estratègic i per treballar cap a un model de creixement més sostenible en el mitjà i llarg termini. En aquest sentit, Fitch ha destacat que la nova estratègia de Telefònica millora la seva flexibilitat financera, que ha estat una de les principals preocupacions del mercat en els últims anys; i potència la seva capacitat de despalanquejament. Mentrestant, el 73% dels analistes mantenen la seva confiança en els títols de la companyia, recomanant comprar o mantenir els seus títols, segons les dades de Bloomberg.