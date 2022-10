La creació de llocs de treball perd impuls, segons l’informe ‘Human Capital Outlook’

La creació d’ocupació perd impuls i, tant les hores de treball efectives com el producte per treballador, segueixen en nivells prepandèmia, segons conclou la tercera edició de l’informe Human Capital Outlook. L’Institut EY-Sagardoy Talent i Innovació ha presentat a Bilbao la tercera edició de l”Human Capital Outlook’, l’informe sobre el mercat laboral de l’estat espanyol elaborat per l’Institut EY-Sagardoy Talent i Innovació, en col·laboració amb Fedea, BBVA Research i EY Insights. El document es publica després d’un estiu en què el procés de recuperació d’ocupació postpandèmia comença a perdre impuls.

La jornada va comptar amb les intervencions de Pedro Azpiazu, conseller dEconomia i Hisenda del Govern Basc; Fátima Báñez, presidenta de l’Institut EY-Sagardoy Talent i Innovació; Íñigo Sagardoy, president de Sagardoy Advocats; Juan Pablo Riesgo, secretari del Consell Assessor de l’Institut EY-Sagardoy i soci responsable d’EY Insights o Pablo Sanz, soci responsable d’EY-Zona Nord.

Durant la sessió Iñigo Sagardoy va assenyalar que “la igualtat a les empreses ha assolit una importància transcendental en els darrers anys. La consciència social s’ha traslladat amb força a les empreses. Podem assenyalar que aquests propers anys aconseguirem que la fita de la igualtat retributiva es faci realitat.”

Per la seva banda, Pedro Azpiazu, en la seva intervenció, va assenyalar que “Euskadi aposta per un model de creixement inclusiu, de desenvolupament humà sostenible, que només serà possible amb una major participació en la força de treball i amb feines més productives i gratificants que atreguin a la gent al mercat laboral. És necessari reforçar la igualtat d’oportunitats perquè l’origen socioeconòmic no es converteixi en el principal determinant de l’èxit al mercat laboral. A més, atès que no totes les persones treballadores seran capaces de dominar la transició a la nova economia verda i digital, haurem de reforçar les xarxes de seguretat per donar suport a les persones afectades per la pèrdua d’ocupació impulsada per aquests canvis.”

En paraules de Fátima Báñez, presidenta de l’Institut EY-Sagardoy Talent i Innovació, “el gran objectiu del contracte social del segle XXI és la feina de qualitat. Tots plegats hem de treballar per afavorir-ho: amb el compromís de les empreses i el protagonisme de la societat civil, amb treballadors formats permanentment i amb una administració que afavoreixi el creixement i les oportunitats. L’Institut EY-Sagardoy Talent i Innovació és una aposta des de la societat per les persones i l’ocupació”

Conclusions

Una de les conclusions destacades del primer bloc de l’informe, Observatori Trimestral del Mercat de Treball, és que la creació d’ocupació perd impuls i, tant les hores de treball efectives com el producte per treballador, segueixen en nivells prepandèmia.

Pel que fa a la reforma laboral del 2022, l’informe ressalta que aquest últim trimestre augmenten les taxes de baixa en la contractació indefinida i es frena el creixement de l’ocupació fixa. Així mateix, s’aprecia un creixement substancial de la contractació indefinida, acompanyat d’una reducció notable de la contractació temporal, però l’impacte de la reforma sobre l’afiliació indefinida s’ha frenat, sobretot en la modalitat de fix discontinu.

Tot i registrar-se més de 700.000 nous contractes fixos discontinus entre juny i agost passats, el document indica que la variació mensual de l’afiliació amb aquest tipus de contractes ha estat negativa.

Reflecteix, en particular, un creixement substancial de la contractació indefinida, tant en la modalitat ordinària com en la de fix discontinu, acompanyat d’una forta reducció de la contractació temporal.

Des del gener del 2022, tant les dades de l’EPA com les d’afiliació al règim general de la Seguretat Social indiquen que la taxa de temporalitat ha caigut substancialment: entre un 4% (en comparació de l’EPA del 2019T2) i un 12% ( comparat amb l’afiliació de l’agost del 2019).

A més a més, es manté la moderació salarial malgrat les xifres rècord d’inflació. De fet, els salaris pactats en els convenis col·lectius van augmentar el segon trimestre del 2022 un 2,4% i les remuneracions equivalents a temps complet un 2,8%, tot i que els registres d’inflació dels últims trimestres estan entre el 8,5% i el 9,5%.

Pel que fa als contractes fixos-discontinus, els canvis normatius podrien confirmar el temor, expressat a l’anterior Observatori, que la transformació de contractes temporals en fixos-discontinus es quedi en una millora contractual per als treballadors, però sense alterar significativament períodes d’activitat.

Ocupació Stem

També s’aprecien a l’informe tres bones notícies: l’acceleració del creixement de les ocupacions STEM i en sectors high-tech encara que és manté la polarització territorial, amb prop de la meitat d’aquest tipus d’ocupació concentrant a la Comunitat de Madrid i a Catalunya.

Una altra dada positiva que reflecteix és la caiguda del percentatge de joves que ni estudien ni treballen (la població anomenada nini) i, finalment, l’increment d’adults en activitats educatives i formatives.

El segon bloc de l’informe, sobre ‘Actualitat Jurídic-Laboral’, elaborat per Sagardoy Advocats, se centra en l’aprovació de diverses novetats legislatives que impactaran en gran mesura al mercat laboral i en altres àmbits relacionats, com ara les pensions.

Destaca el reial decret pel qual es regula el fet causant i els efectes econòmics de la pensió de jubilació contributiva, on s’introdueix flexibilitat i se’n reforça el caràcter voluntari.

Igualment, aquest apartat analitza altres normes rellevants en matèria laboral com ara la modificació del reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació; la regulació per a impuls dels plans de pensions d’ocupació, el nou sistema de cotització per als autònoms o la llei per a la igualtat de tracte i no discriminació, entre altres.

Tot allò relacionat amb l’equitat salarial entre homes i dones és un tema candent, tant a l’estat espanyol com a Europa, per la qual cosa el treball indica que s’assisteix a una certa efervescència en matèria normativa i a canvis reals a les empreses.

A l’àmbit de la Unió Europea es va introduir la definició d’igual retribució per treballs d’igual valor el 2006 i, per tant, es va establir la prohibició de discriminació per raó de sexe i l’obligació de fer una valoració correcta dels llocs de treball.

En els darrers anys s’han aprovat diferents normes que obliguen les empreses a prendre mesures per garantir la igualtat retributiva de manera real. Fruit, avui les companyies tenen noves obligacions, entre les quals destaquen el registre retributiu, l’auditoria retributiva i la valoració dels llocs de treball.

Un altre aspecte rellevant que també analitza aquesta darrera secció del ‘Human Capital Outlook’ és el que afecta la divulgació d’informació no financera i informació sobre diversitat per part de les companyies. Tot i que analitzar la bretxa salarial és complex per l’heterogeneïtat de la mostra, sí que s’observa que les empreses senten, en general, la necessitat d’analitzar tots els paràmetres de la seva plantilla des d’una perspectiva de gènere, per així entendre i explicar les diferències salarials.