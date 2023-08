La Copa d’Or posa la cirereta a un mes de polo a Sotogrande

La final de la Copa d’Or de la 52a edició del Torneig Internacional d’Andalusia, organitzat per Ayala Polo Club, ha posat el punt final a un mes espectacular de tornejos a les pistes de polo de Sotogrande. Des del passat 24 de juliol, s’han disputat les Copa d’Or, Plata i Bronze en les categories d’alt, mitjà i baix hàndicap. En aquesta edició, les pistes de Sotogrande han tornat a polvoritzar rècords, tant d’espectadors com d’esportistes internacionals procedents de països com Emirats Àrabs, Filipines, Malàisia, Brunei, Anglaterra, Alemanya, França, l’Argentina, els Estats Units, Corea, Alemanya o Espanya.

En les diferents competicions, el nivell dels polistes arribats de tot el món ha estat espectacular. Destaca especialment la presència de fins a vuit dones polistes en la competició, que cada vegada tenen més presència en tots els tornejos que es disputen en el món. De fet, Sotogrande tanca la temporada en la qual més dones polistes han participat en els seus tornejos.

El conseller de Presidència de la Junta d’Andalusia, Antonio Sanz, va ser l’encarregat de tancar el torneig i lliurar el Trofeu a l’equip Dubai, campions de la Copa d’Or Electrolit d’Alt Hàndicap, format per Camilo Castagnola, Rashid Albwardy, Bartolomé Castagnola i Rufino Laulhé. Dubai es va imposar en la final per 9-8 a MB Polo.

Per part seva, Brunei -format per Bahar Bolkiah, Santiago Tahier, Martín Podestá i Matías Mac Donough- va guanyar la Copa d’Or Eletrolit de Mitjà Hàndicap després de guanyar a Ayala per 13-9; mentre que en la categoria de Baix, l’equip de Jeju -David Ko, Santiago Irastorza, Alejo Badano i Elouan Baradello- es va alçar amb el triomf en superar en la final a Essso per 8-7.

Aquesta Copa d’Or és el colofó del 52° Torneig Internacional de Polo d’Andalusia que ha proclamat campions a nou equips en les diferents categories. En la Copa de Bronze ATL Marini & Energy, va guanyar Sainte Mesme enlaire Hàndicap; Amanara en Mitjà Hàndicap i Cotton House en Baix Hàndicap. En la Copa de Plata Terralpa, va vèncer Park Plau enlaire hàndicap, Almasanta en Mitjà hàndicap i Águilas en Baix hàndicap. En la Copa d’Or Electrolit, es van proclamar campions l’equip Dubai enlaire hàndicap, Brunei en Mitjà hàndicap i Jeju Polo Team en Baix hàndicap.