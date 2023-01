La Copa Amèrica arrenca el 2023 a tota vela

La 37a edició de la Copa Amèrica, que se celebrarà a Barcelona el 2024, inicia l’any amb els deures fets. Els preparatius de la regata més important del món avancen a bon ritme i seguint el calendari de compromisos, amb una plena coordinació entre ACE Barcelona, entitat organitzadora, i totes les administracions i institucions que col·laboren com a amfitriones de l’esdeveniment.

Entre elles hi ha el Govern d’Espanya, la Generalitat de Catalunya, la Diputació i l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci de Turisme de Barcelona i altres entitats públiques i privades. La implicació de totes elles va ser clau perquè la 37a edició de la Copa Amèrica se celebrés en aquesta ciutat.

ACE Barcelona explica que aquest 2023 continua treballant activament amb el sector públic i privat per fer “la millor Copa Amèrica de la història”. L’edició de Barcelona destaca per ser un esdeveniment gratuït, obert a tots els públics, celebrat a només 200 metres de la platja i amb una aposta ferma per la sostenibilitat, a través de l’hidrogen verd; la inclusió, amb la incorporació de l’Amèrica’s Cup femenina o la Youth America’s Cup; i la innovació, de la mà dels darrers avenços tecnològics.

L’inici del 2023 ha portat l’anunci de la participació de l’equip francès com a challenger de la competició: la Société Nautique de Saint-Tropez i el K-Challenge Racing, liderat per Stephane Kandler i Bruno Dubois.

Amb aquesta fita es reforça més encara l’impuls i la visibilitat global de la Copa Amèrica i eleva l’interès de la competició. Entre altres punts, el nou challenger dinamitzarà les visites del país veí, per mar, aire i carretera, cosa que tindrà un impacte directe a l’economia de la ciutat; potenciarà la innovació amb noves propostes tecnològiques als velers i generarà un nou al·licient per a la competició. L’última vegada que el K-Challenge va presentar un desafiament per a la Copa Amèrica va ser a la 32a edició, celebrada a València el 2007.

L’any 2022 concloïa amb la declaració de la Copa oficialment com a Esdeveniment d’Excepcional Interès Públic a Espanya. Una designació que segons apunta l’organització “impulsarà la participació de les empreses a l’esdeveniment, contribuirà a l’èxit de la cita esportiva i al desenvolupament social i econòmic de la ciutat de Barcelona, de Catalunya i del conjunt d’Espanya”.

Els organitzadors van destacar que la declaració situa la Copa Amèrica de Barcelona 2024 en el mateix pla que esdeveniments com l’Any de Recerca Santiago Ramón i Cajal 2022 o el Xacobeo 2021, entre d’altres, i corrobora l’inequívoc suport de les institucions espanyoles a un esdeveniment que consideren indiscutiblement beneficiós per al país.

També a finals del 2022 la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona presentava un nou pla d’usos del Port Olímpic per crear un espai sense barreres, impulsor de l’economia blava, que veurà la llum a les portes de la celebració de les primeres regates de les Challenger Selection Series de l’America’s Cup el 2024. El nou projecte persegueix la integració definitiva d’aquesta infraestructura a la ciutat amb noves propostes d’entreteniment i la construcció a principis d’any del nou eix gastronòmic del port.

De la mateixa manera, segueix el curs el procés de demolició dels antics cinemes Cinesa, que albergaran la base de l’Alinghi Red Bull Racing i la transformació de les instal·lacions de l’IMAX Port Vell en la seu de l’America’s Cup Experience, un espai interactiu i obert a tots els públics i edats, on es mostraran la història, els equips, la ciència i les novetats tecnològiques de l’esdeveniment que des d’aquest mateix 2023 començarà a establir les bases de la Barcelona del futur. Segons les previsions d’ACE Barcelona, el desembarcament definitiu a la ciutat dels sis sindicats participants està previst per a la primavera-estiu vinent, una vegada que les seves respectives bases estiguin a punt.