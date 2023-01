La Comunitat de Madrid lidera la digitalització de la sanitat

El mitjà especialitzat en sanitat ‘Planta Dotze’ ha publicat el seu quart informe del ‘Monitor del Sistema Hospitalari de la Comunitat de Madrid”, que, en aquesta ocasió, s’entra en l’aposta per la digitalització dels centres madrilenys.

La principal conclusió de l’anàlisi situa a la sanitat de la Comunitat de Madrid (CAM) a l’avantguarda en matèria de digitalització a Espanya i, en concret, a la Fundació Jiménez Díaz com l’hospital que ha resolt un major número de econsultas i pacients atesos mitjançant telemedicina en 2021.

Per a arribar a aquesta conclusió, el monitor ha analitzat dades públiques dels dels hospitals de referència de la regió: Hospital Universitari La Paz, Hospital Universitari Ramón y Cajal, Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz, Hospital Clínic Sant Carles, Hospital Universitari Gregorio Marañón, Hospital Universitari 12 d’Octubre, Hospital Universitari Porta De Ferro de Majadahonda i Hospital Universitari de La Princesa.

Així, mentre que en informes anteriors el Monitor va analitzar els nivells d’eficiència d’aquests vuit hospitals d’alta complexitat, la satisfacció dels pacients i les dades relatives a les llistes d’espera a les quals s’enfronten els ciutadans en funció de la seva comunitat autònoma i el centre al qual acudeixin; en aquesta ocasió s’ha centrat en com la necessitat d’implementació digital que recorre el món -i que consisteix en l’aplicar processos tecnològics com el big data i la intel·ligència artificial per a la detecció i tractament de malalties, o per a augmentar el control sobre la informació mèdica dels pacients; així com atendre els pacients per via telemàtica, per exemple- ha aterrat en la CAM. És més, la comunitat destaca com una de les regions amb major implantació d’aquest recurs, copant el 13,5% del total de l’assistència telemàtica del país.

D’aquesta manera, en 2021 (últim exercici amb dades disponibles), els vuit centres d’alta complexitat de la regió van realitzar 89.838 econsultas -que permeten realitzar i agilitzar consultes sobre una actuació clínica o fins i tot contactar amb el mèdic via missatge de text-, tal com recullen les memòries anuals dels Hospitals del Servei Madrileny de Salut. Per part seva, el nombre de pacients atesos a través de telemedicina (videollamada o similar) per un metge va ascendir a 164.378.

Est un avanç, a més d’alleugerir les llistes d’espera i atenuar la falta de professionals en algunes zones, suposa una dràstica reducció dels costos administratius en incloure des de l’ús d’aplicacions per a realitzar tràmits burocràtics, accedir a l’historial mèdic i comprovar resultats de proves, fins a consultes amb un metge per videollamada. De fet, la Comissió Europea (CE) calcula que la incorporació de tecnologia a la sanitat estalviarà fins a 120.000 milions d’euros en 2030.

Fundació Giménez Díaz

Ara bé, malgrat que la sanitat de Comunitat de Madrid està a l’avantguarda en matèria de digitalització, hi ha diferències entre els vuit hospitals d’alta complexitat que analitza tots els mesos aquest Monitor.

En concret, La Fundació Jiménez Díaz va ser el centre mèdic que major número de econsultas va respondre en 2021, amb 22.542 pacients atesos, un 25% del total. Li segueix l’Hospital Universitari Ramón y Cajal, amb un 18% i 16.267 pacients atesos; i completa el podi l’Hospital Universitari Porta de Ferro Majadahonda, amb 15.937 pacients atesos, un 17% del total.

Els segueix de prop l’Hospital Universitari 12 d’octubre, amb 11.527 econsultas; i l’Hospital General Universitari Gregorio Marañón, amb 8.656. Després d’ells, es troben l’Hospital Universitari La Paz i l’Hospital Universitari de La Princesa, amb 5.344 i 5.298, respectivament. La llista als hospitals madrilenys d’alta complexitat la tanca l’Hospital Clínic Sant Carles, amb 4.267 econsultas.

Quant a l’el nombre de pacients atesos a través de telemedicina (videollamada o similar) per un metge en 2021, la llista la va tornar a encapçalar l’Hospital Fundació Jiménez Díaz amb 142.066 pacients atesos, un 86% del total. Li van seguir l’Hospital Universitari Ramón y Cajal, amb 11.889, i l’Hospital General Universitari Gregorio Marañón, amb 4.745 pacients.

Després d’ells, es van trobar l’Hospital Universitari La Paz, amb 4.642, mentre que l’Hospital Universitari 12 d’octubre i l’Hospital Universitari Porta de Ferro Majadahonda els pacients atesos per telemedicina van ser només 24 i 12, respectivament. L’Hospital Clínic Sant Carles i l’Hospital Universitari de La Princesa no comptaven en 2021 amb processos de telemedicina.