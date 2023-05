La Comunitat de Madrid, líder d’Europa en fer proves diagnòstiques

El vicepresident executiu de l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada (Icgea), arran de la darrera anàlisi comparativa de la Comunitat de Madrid i 27 països europeus, entre ells Espanya, ha manifestat que “Madrid compta amb els recursos, la infraestructura i els professionals sanitaris necessaris que, avui, li permeten situar-se al capdavant europeu en la realització d’algunes de les proves més demanades pels metges a l’hora d’oferir un diagnòstic precís als seus pacients”.

“És el cas de les ressonàncies magnètiques, els PET o els TAC, que permeten precisar o determinar les causes d’una malaltia. Sens dubte, la quantificació és un bon indicador per mesurar la capacitat que tenen els diferents països i regions a l’hora de donar una resposta eficient als seus ciutadans en matèria de diagnosi hospitalària”, ha afegit.

Pel que fa a les ressonàncies magnètiques (RM), Madrid, segons aquesta anàlisi, va encapçalar la realització d’aquest tipus de proves el 2022 amb un total de 167,8 realitzades per cada 1.000 habitants, per davant dels valors mitjans presentats pels 27 països europeus analitzats. Per darrere de la Comunitat de Madrid se situen Noruega, amb 139 RM de mitjana realitzades el 2022; Bèlgica, amb 107,2; i Dinamarca, amb 100,6. Espanya es col·loca a la cinquena posició, amb 100,3 proves fetes per cada 1.000 habitants. A la cua europea se situen Eslovènia (3,8), Sèrbia (4,4), Hongria (5,0) o Bulgària (5,3).

A més, Madrid se situa dins del top 3 en relació amb el creixement interanual en la realització d’aquest tipus de proves diagnòstiques, amb un 11,7% d’increment el 2022 respecte del 2021; darrere de Portugal, que va créixer un 16,1%; i Malta, que ho va fer un 12%. Per contra, països com Estònia o Luxemburg van veure reduït el nombre de RM el darrer any (-1,1% i -0,5%), seguits d’Eslovàquia (0,5%), França (0,7%) o Alemanya (0,7%), tots a la cua en la comparativa del 2022 respecte a l’any anterior.

En el cas dels PET (tomografia per emissió de positrons), Madrid tanca el top 3 del total dels 27 països europeus analitzats, amb 8,9 proves realitzades per cada 1.000 habitants, tan sols darrere de Dinamarca (16,1) i Bèlgica (9,2); però per davant dels Països Baixos (6,9), Suïssa (6,7), o el mateix estat espanyol, amb una mitjana de 6,1 proves realitzades. A la cua se situen Sèrbia (0), Letònia (0,1), Hongria (0,2), Eslovènia (0,3) i Alemanya (0,5).

Pel que fa al creixement en PETs en comparació del 2021, es col·loquen al capdavant Hongria amb un increment del 38%; seguida de Grècia, amb un increment del 29,9%; i Eslovènia, del 24,3%. Madrid, per part seva, se situa en novena posició amb un increment del 12,8%, per davant de la mitjana espanyola, que presenta un creixement interanual del 7,9%.

“Madrid se situa dins de les primeres posicions a les proves analitzades, demostrant la capacitat de la seva sanitat per donar resposta de forma àgil i eficient a alguns dels serveis més demandats. Unes dades que, a més, contribueixen a agilitzar de manera considerable les llistes d’espera als hospitals madrilenys i influeixen de manera determinant en el nivell assistencial que ofereix la regió en conjunt”, afirma el grup d’experts de l’Institut Coordenades.

Finalment, en relació amb la realització de TACs (Tomografia Axial Computaritzada), Madrid es va situar el 2022 al top 5 europeu, amb 163 per cada 1000 habitants, per darrere de Portugal (253), Dinamarca (217), Bèlgica (208) i Luxemburg (202); però davant de 21 dels 27 països analitzats, inclòs Espanya, amb una mitjana de 149.

Madrid encapçala, a més, el creixement en relació amb el nombre de TACs realitzats el 2022 respecte a l’any anterior, en comparació del conjunt dels 27 països europeus analitzats. El creixement interanual de la Comunitat de Madrid s’ha situat en un 11,7%; seguit de Croàcia amb un 11,4%, i de Portugal, amb un 10,8%. Espanya, per part seva, va créixer de mitjana un 5,0%.

Recentment, l’Icgea revelava que, dins d’Espanya, Madrid és la comunitat amb més creixement en proves diagnòstiques el 2022 respecte al 2021 i una de les regions “més àgils i transparents a l’hora de publicar les dades relatives pel que fa al nombre de pacients pendents de consultes externes, operacions quirúrgiques i proves diagnòstiques”.