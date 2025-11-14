La Comunitat de Madrid es consolida en agilitat quirúrgica

Madrid ha experimentat un creixement en la seva activitat assistencial des de 2022, aconseguint xifres rècord en 2024 i gestionant l’augment de la demanda quirúrgica sense sacrificar temps d’espera ni la qualitat de l’atenció, segons les dades més recents de l’Observatori de Resultats del Servei Madrileny de Salut i el SISLE.
Des de 2022, la Comunitat de Madrid ha aconseguit incrementar el nombre d’intervencions quirúrgiques de manera consistent. En 2024, es van realitzar un total de 515.275 intervencions, la qual cosa representa un augment del 5,14% respecte a les 490.043 intervencions registrades en 2023. Aquest augment ha estat especialment notable en les intervencions ambulatòries, que van experimentar un creixement del 6,7%, mentre que les intervencions amb hospitalització van augmentar un 2,71%. Un creixement que es produeix en un context de major demanda assistencial a causa de factors tant demogràfics com sanitaris.
Malgrat aquesta major demanda, que ha provocat un increment en el nombre de pacients en llistes d’espera quirúrgiques d’un 25,5% des de 2022, Madrid ha aconseguit reduir els temps d’espera, amb un temps mitjà per a intervencions quirúrgiques de 49 dies, molt per sota dels 118 dies de demora mitjana a nivell nacional registrada pel Sistema Nacional de Salut al desembre de 2024. Un descens que reflecteix la capacitat dels hospitals madrilenys per a absorbir un volum creixent de pacients sense comprometre la qualitat ni l’accessibilitat de l’atenció, mantenint-se com la regió amb els temps d’espera més baixos i la menor proporció de pacients en espera prolongada.
Entre 2022 i 2024 la proporció d’aquells pacients que esperen més de sis mesos per a ser operats s’ha mantingut en nivells històricament baixos. En 2024, només el 0,3% dels pacients madrilenys estaven en llista d’espera durant més de sis mesos, una xifra considerablement inferior al 22,9% de la mitjana nacional.
Una dada que destaca l’eficiència del sistema sanitari madrileny en la gestió de les llistes d’espera, malgrat la creixent demanda enfront de la situació a nivell nacional, amb indicadors que mostren un empitjorament general, amb màxims històrics tant en el temps de demora mesurava com en el nombre de pacients i la proporció d’espera prolongada. El total de persones pendents d’intervenció quirúrgica a Espanya ha passat de 767.413 al desembre de 2022 a 846.583 al desembre de 2024, mentre que el temps mitjà d’espera només ha descendit en dos dies, passant de 128 a 126 dies. Comunitats com Andalusia (169 dies de mitjana), Extremadura (164) o Catalunya (137) superen àmpliament la mitjana nacional.
Els hospitals d’alta complexitat a Madrid, com La Paz, 12 d’Octubre, Gregorio Marañón i la Fundació Jiménez Díaz, han exercit un paper fonamental en aquest increment de l’activitat quirúrgica. Aquests centres, que han aconseguit augmentar les seves intervencions en un rang que varia entre el 12% i el 16% des de 2022, representen més de la meitat de les intervencions quirúrgiques a la regió, sent els pilars fonamentals del sistema sanitari madrileny. A més, la Fundació Jiménez Díaz ha destacat com l’hospital amb menor temps d’espera, registrant una mitjana de menys de 21 dies en 2024, molt per sota de la mitjana dels hospitals de Madrid i a nivell nacional.
Els hospitals de gestió mixta – Hospital General de Villalba, Rei Joan Carles, Infanta Elena, Fundació Jiménez Díaz i Torrejón -, han incrementat el seu volum d’intervencions quirúrgiques en un 21% en els últims tres anys. Aquests hospitals han estat fonamentals per a augmentar la capacitat de resposta quirúrgica i han contribuït significativament a la reducció dels temps d’espera, mantenint-se a l’avantguarda quant a eficiència i accessibilitat.
