La classe mitjana del pàdel mundial renuncia al torneig argentí de Premier Padel

Les conseqüències de la creació expressa d’un circuit alternatiu a World Padel Tour comencen a passar factura a la Federació Internacional (FIP) i a l’Associació de Jugadors Professionals (PPA). Després que a Madrid afloressin les desavinences entre els principals caps de sèrie i els seus col·legues de les zones mitjana i baixa del rànquing, l’absència aquesta setmana de 60 de les 100 millors pales del planeta en el torneig P1 de Mendoza (l’Argentina) torna a mostrar les dues realitats que es viuen en el si de la PPA.

En aquesta ocasió, els esforços del president de la FIP, Luigi Carraro, no han bastat per a evitar algunes baixes de renom com les dels espanyols Javi Garrido, Coki Nieto o els germans Javi i José Rico, entre altres. Res més conèixer-se les nombroses absències al tancament de les inscripcions el passat 29 de juliol, l’organització de la Premier Padel es va veure obligada a ampliar el termini fins divendres passat 5 d’agost. Mentrestant, i segons l’entorn de diversos jugadors, el dirigent italià intentava convèncer en primera persona a alguns dels absents perquè canviessin d’opinió.

Al marge de la saturació en el calendari que ha suposat la creació de la Premier Padel, i de les conseqüències físiques i fisiològiques dels més de 10.500 quilòmetres que separen Madrid de Mendoza, han estat les diferències en el tracte i, sobretot, la falta de protagonisme de la classe mitjana en la PPA les que han empès a un bon número dels seus socis a ignorar el compromís adquirit de disputar les deu proves de la Premier Padel i no viatjar a l’Argentina. Un incompliment que va acabar costant l’expulsió de l’associació tot just començar a Rafa Méndez, quan el jugador espanyol va decidir renunciar al Major de Doha per disputar el torneig WPT Challenger de Getafe per motius comercials.

A més de les denúncies en públic de Méndez, jugador número 47 del ránking, un altre jugador espanyol, Álvaro ‘Chiqui’ Cepero, s’ha erigit en el portaveu del malestar que molts companys de professió asseguren viure en fòrums interns, però que no s’atreveixen a denunciar. Després de lamentar que el pes dels jugadors en la presa de decisions és “el d’una ploma”, l’andalús va qüestionar en xarxes socials el modus operandi de la PPA.

“Tenim una associació que se suposava que anava a defensar al jugador, però sembla que una vegada signats tots com a associació, guanyen els mateixos cinc”, va afirmar en clara al·lusió a Ale Galán, Juan Lebrón, Paquito Navarro, Fernando Belasteguín i Maxi Sánchez. Lluny de disculpar-se, en una entrevista en el blog especialitzat La Chiquita del Padel, Cepero va reiterar la seva postura, acusant la junta directiva de la PPA d’acatar les ordres de la FIP i del seu principal patrocinador, el fons QSI de Nasser al-Khelaïfi: “Crec que l’Associació va molt de la mà amb Premier Padel i no és parcial”.

A pesar que aquestes crítiques no li impediran disputar el P1 de Mendoza, Chiqui va tornar a incidir en què “no es tracta per igual a tots els jugadors” i en què “tots hauríem de parlar i mirar pel bé del jugador”. “Ens donen ordres i la majoria no tenim res a dir”, va afirmar. Per aquest motiu, l’andalús ha decidit abandonar el xat a través de la qual la junta comunica les seves decisions als socis de la PPA: “Quan intentes des de dins proposar reunions i passen de tu i de molts jugadors durant un llarg temps, porta a tot això”.