La Fundació Universitat Alfons X el Savi (FUAX), en col·laboració amb Avanade i Sodexo, ha celebrat la cinquena edició de la seva Hackató UAX (dedicat en aquesta ocasió a la innovació i l’emprenedoria social), una jornada en la qual estudiants de diferents titulacions han presentat solucions tecnològiques, socials i de comunicació que busquen respondre als reptes reals plantejats per administracions públiques, empreses o institucions del tercer sector, com Creu Roja Espanyola, Banc d’Aliments de Madrid o la Fundació Amics de Monkole, entre altres.
En la seva edició de 2025, que ha reunit a més de 100 estudiants – procedents de titulacions de Grau, Màster i FP de les àrees de Business & Tech, Ciències Biomèdiques i de la Salut o Veterinària, així com UAX Rafa Nadal School of Sport- i mentors. La cita ha posat el focus en la innovació aplicada a reptes socials vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Per a José Antonio Blanco, Director de FUAX, “la celebració d’aquest Hackató posa de manifest l’objectiu del Grup UAX de formar professionals que, a més de qualificats amb competències tècniques i per a aplicar la tecnologia amb propòsit professional, siguin capaços de generar impacte positiu i contribuir al benestar social. Es tracta de molt més que un exercici acadèmic, els estudiants descobreixen que innovació i solidaritat poden anar de bracet, i les organitzacions col·laboradores que la universitat és un actor clau per a impulsar aquest tipus de talent i solucions”.
Per a Javier Ávila, director tècnic Assemblea Comarcal Sierra Oest de Creu Roja Espanyola, “col·laborar en aquest hackathon ens demostra que la innovació social no comença en les organitzacions, sinó a les aules. Quan els joves entenen que les seves idees poden millorar la vida de les persones, neix un compromís que transcendeix la teoria i es converteix en impacte real. Necessitem més espais com aquest, on universitat i societat es trobin per a construir futur”.
En aquest sentit, les organitzacions participants han presentat alguns dels reptes als quals s’enfronten a l’hora d’abordar problemàtiques socials actuals relacionades amb la salut, la inclusió, la mobilitat sostenible, la igualtat d’oportunitats o l’accés a recursos bàsics. Per part seva, els estudiants han treballat en solucions conformant equips multidisciplinaris i sota la mentorització d’experts i docents en una cita en la qual s’ha combinat coneixements, creativitat, metodologia àgil i pensament crític.
“Aquest hackató ens dona l’oportunitat de demostrar que des de la universitat podem aportar solucions reals i útils per a persones i organitzacions. Amb aquesta mena d’activitats sentim que hem deixat de ser sols estudiants per a passar a formar part del canvi”, ha apuntat Martín Parrilla Cabrera, estudiant del Grau de Bussiness Analitics.
Els Hackathon d’innovació i emprenedoria impulsats i coordinats per FUAX han reunit al llarg de les seves cinc edicions a més de 300 estudiants participants, que han desenvolupat mig centenar de propostes per a més de 40 empreses, organismes o institucions. Un esdeveniment que reforça el compromís del Grup Educatiu UAX de formar al talent del futur, amb focus en la innovació, però sempre amb responsabilitat social. Per aquest motiu, UAX canalitza aquest tipus d’activitats a través de la seva Oficina del Voluntariat i Cooperació, un organisme que compta amb convenis i projectes de col·laboració amb tota mena d’entitats com les que han participat en aquest Hackató.
Solucions
Entre els reptes de les organitzacions en aquest 2025 destaca el del Banc d’Aliments de Madrid, que ha estat centrat en dissenyar solucions digitals i creatives que ajudin a captar i fidelitzar voluntaris joves, utilitzant noves plataformes, experiències interactives o eines tecnològiques que connectin amb els seus valors i motivacions. Per part seva, la Fundació Amics de Monkole buscava desenvolupar una eina intel·ligent, recolzada en automatització i gestió digital, que redueixi el temps que les organitzacions dediquen a tràmits administratius, agilitzant convocatòries i alliberant recursos per a l’acció social.
Madrid Capital Mundial (MWCC) ha convidat als alumnes a aplicar tecnologia, intel·ligència artificial, dades urbanes i disseny innovador per a imaginar com seria una mobilitat urbana més eficient, sostenible i connectada, mentre que Creu Roja Espanyola ha plantejat com reduir la bretxa digital que afecta dones en zones rurals, amb plataformes de formació, ocupabilitat en línia, accés a tecnologia i xarxes col·laboratives que generin oportunitats reals.
El repte que proposa la càtedra Urolf és dissenyar una aplicació que sigui accessible a totes les dones de diferents entorns econòmics i socials, en el qual puguin rebre un tractament dirigit des de la seva casa amb la qual es millori tant l’accés com l’adherència als entrenaments terapèutics de sol pelvià. Des de l’àmbit municipal, l’Ajuntament de Villanueva de la Canyada ha plantejat el repte de desenvolupar propostes tecnològiques i socials que promoguin hàbits saludables, mobilitat activa i benestar emocional mitjançant aplicacions digitals, campanyes interactives o sistemes connectats.