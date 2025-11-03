La ciència, darrere de l’esperança de moltes dones amb endometriosis

L’endometriosi és una de les malalties ginecològiques més comunes entre dones en edat fèrtil, afectant aproximadament el 10% de la població femenina. Encara que s’associa principalment amb símptomes com a dolor crònic i dificultats per a concebre, el seu impacte va molt més enllà. Aquesta patologia repercuteix en l’àmbit laboral, en la salut mental i en la maternitat, la qual cosa converteix el seu diagnòstic i tractament en qüestions de rellevància social.
Per a moltes dones, el diagnòstic d’endometriosi no sols representa un desafiament mèdic, sinó també un obstacle en el seu desenvolupament personal i professional. Els dolors intensos que caracteritzen a aquesta malaltia, juntament amb els períodes de tractament, poden interferir amb la capacitat per a assistir al treball o mantenir una vida social activa. De fet, s’estima que el 20-30% de les dones amb endometriosis experimenten absentisme laboral a causa del dolor o les complicacions que comporta la malaltia, la qual cosa pot repercutir en la seva estabilitat econòmica i professional.
A més, l’impacte psicològic de l’endometriosi és significatiu. La frustració per la falta d’un diagnòstic ràpid i clar, juntament amb el temor a no poder tenir fills, pot generar un sentiment d’aïllament i estrès crònic. La depressió i l’ansietat són condicions prevalents entre els qui pateixen la malaltia, afectant el seu benestar general i la seva qualitat de vida.
Un dels majors reptes per a les dones amb endometriosis és l’impacte que la malaltia té en la seva capacitat per a ser mares. A més de les dificultats per a concebre, les dones amb endometriosis tenen un risc augmentat de complicacions gestacionals, com la preeclàmpsia i l’avortament espontani. Aquests factors agreugen encara més l’angoixa emocional i psicològica, portant a moltes dones a enfrontar-se a una veritable batalla per a aconseguir un embaràs saludable.
No obstant això, la recerca científica està avançant i oferint noves esperances per a aquestes dones. L’estudi realitzat pel grup de recerca “Tractament i diagnòstic de malalties uterines”, dirigit per la doctora Hortensia Ferrero en la Fundació IVI, cerca desentranyar les causes biològiques subjacents de les complicacions en l’embaràs de dones amb endometriosis i afirma que “aquests avanços promouen una ciència on se situa al cos femení en el centre del coneixement científic, que no sols busca curar, sinó també millorar la qualitat de vida i garantir una atenció mèdica més enfocada a la realitat de les dones amb endometriosis.”.
L’anàlisi feta per la doctora Ferrero i el seu equip en l’Institut de Recerca Sanitària La Fe de València ha revelat importants descobriments en relació amb el perfil proteòmica de l’endometri en dones amb endometriosis. Mitjançant models avançats de cultiu d’organoides endometrials, s’ha identificat com alteracions en més de 360 proteïnes podrien ser responsables de les complicacions en l’embaràs, com l’avortament espontani o la preeclàmpsia. Aquests avanços podrien aplanar el camí per a tractaments personalitzats que no sols millorin la fertilitat, sinó que també ajudin a prevenir les complicacions durant la gestació.
L’ús d’organoides endometrials, que permeten recrear condicions similars a les de l’inici de la gestació en el laboratori, és un exemple de com la ciència pot generar solucions innovadores per a problemes de salut complexos.
Aquest avanç científic representa una llum al final del túnel per a moltes dones que lluiten amb les seqüeles de l’endometriosi, oferint la possibilitat d’una maternitat més segura i de tractaments que puguin adaptar-se a les necessitats individuals de cada pacient. En paraules de la Dra. Ferrero, “podem estudiar com respon el seu endometri a hormones, medicaments o fins i tot identificar alteracions específiques relacionades amb l’endometriosi. Això permetrà dissenyar tractaments personalitzats en aquestes dones per a millorar la receptivitat endometrial i reduir riscos en l’embaràs”. A mesura que la recerca continua, les dones afectades per l’endometriosi poden esperar no sols avanços mèdics, sinó també un major reconeixement dels desafiaments socials i laborals que enfronten diàriament.
En definitiva, la ciència darrere de l’endometriosi no sols busca alleujar el dolor físic, sinó també millorar la qualitat de vida de les dones, atorgant-los la possibilitat de portar una vida més plena i saludable, tant en el personal com en el professional. “Aquest estudi no sols analitza proteïnes i rutes metabòliques desregulades en l’endometri de dones amb endometriosis, sinó que posa la seva atenció en la salut femenina, i en concret, en la salut de les dones amb endometriosis, reconeixent la importància de les seves experiències i treballant perquè les seves necessitats siguin ateses i es puguin desenvolupar solucions concretes als seus problemes” conclou la doctora Ferrero.