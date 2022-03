La CE aprova Evusheld per prevenir la Covid en immunodeprimits

Evusheld d’AstraZeneca (tixagevimab amb cilgavimab), una combinació d’anticossos d’acció prolongada, ha rebut l’autorització de comercialització a la Unió Europea (UE) per a la profilaxi prèvia a l’exposició -prevenció- de la Covid-19 en una àmplia població d’adults i adolescents de 12 anys o més que pesin almenys 40 kg.

L’aprovació de la Comissió Europea es basa en els resultats del programa de desenvolupament clínic de la combinació de tixagevimab amb cilgavimab, inclosos les dades de l’assaig de Fase III de profilaxi prèvia a l’exposició, Provent, que va mostrar una reducció del 77% en el risc de desenvolupar covid-19 simptomàtic en comparació amb el placebo, en la primera anàlisi; i una reducció del 83% en una anàlisi mitjana de sis mesos, amb una protecció contra el virus que va durar almenys sis mesos. El tractament va ser generalment ben tolerat en l’assaig.

Evusheld s’ha mostrat eficaç per a persones amb compromís immunitari de moderat a greu i que poden no desenvolupar una resposta adequada a la vacunació contra la covid-19. Aquest grup de població inclou al voltant de 3 milions de persones a la UE que estan immunodeprimides, com a persones amb càncer o pacients trasplantats o qualsevol persona tractada amb medicaments immunosupressors. També s’ha demostrat la seva eficàcia enfront de la variant Òmicron i altres, inclosa la subvariant BA.2, el cep dominant actualment a Europa.

A Espanya, aquesta teràpia s’administra amb caràcter d’urgència a través d’una autorització temporal d’ús per a donar resposta a la necessitat de protegir el citat col·lectiu vulnerable. A més de l’autorització per a distribuir Evusheld a la UE, també està autoritzat el seu ús als Estats Units i a Gran Bretanya.

Tixagevimab amb cilgavimab és l’única combinació d’anticossos d’acció prolongada amb dades positives de Fase III en la prevenció i el tractament de covid-19. AstraZeneca està avançant amb sol·licituds a tot el món per a una possible autorització d’ús d’emergència o aprovació de comercialització de la teràpia tant per a la profilaxi de la covid-19 com per al tractament.