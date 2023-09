La Càtedra RIS-UAH-Gilead reconeix els millors treballs d’estudiants contra la sida

La Càtedra RIS-UAH-Gilead va fer lliurament dels seus III Premis en el Col·legi Sant Ildefons de la Universitat d’Alcalá (UAH) que reconeixen els millors treballs d’estudiants que investiguen en vih/sida. Aquesta càtedra va ser constituïda en 2019 amb el suport de Gilead i de la Xarxa de Recerca en sida a través de la Universitat d’Alcalá. Els III Premis Càtedra RIS-UAH-Gilead, que s’atorguen des de l’any 2021, reconeixen l’excel·lència de la recerca sobre vih realitzats per estudiants de la UAH en tres modalitats diferents: Millor Treball Fi de Grau (TFG), Millor Treball de fi de Màster (TFM) i Millor Tesi Doctoral sobre vih.

En aquest sentit, el catedràtic de la Facultat de Medicina de la UAH i Codirector de la Càtedra RIS-UAH-Gilead, el doctor Santiago Moreno, va considerar que “es tracta d’una iniciativa per a continuar promovent l’interès en el VIH per part dels estudiants que cada any ens sorprenen amb la qualitat dels treballs que ens envien”.

Així mateix, la degana de la Facultat de Medicina en el curs 2022-23, la doctora Lourdes Lledó, va subratllar que aquests premis són “una oportunitat per als estudiants d’aquesta Universitat de veure reconegut el seu treball”.

Aquesta iniciativa s’emmarca en les accions desenvolupades per la Càtedra RIS-UAH-Gilead, l’objectiu de la qual és fomentar la docència, la recerca i la difusió dels coneixements en l’àmbit del vih/sida.

Activitats

En aquest marc, es fan activitats com a trobades presencials i virtuals en els quals experts i expertes aborden temes rellevants sobre la infecció per vih. El codirector de la Càtedra, el doctor Pepe Alcamí, professor de Recerca en l’Institut de Salut Carles III, va assenyalar que “la Càtedra es va idear per a oferir a l’alumnat un contacte més directe amb el món de la recerca i despertar vocacions científiques des dels primers anys d’Universitat”.

De la mateixa manera, la directora mèdica de Gilead España, Marisa Álvarez, va subratllar que “aquesta col·laboració és un reflex del compromís de Gilead amb la docència, la recerca i la difusió de coneixement en el camp de la infecció pel VIH. Col·laborar amb la Universitat d’Alcalá i la Xarxa de Recerca en sida ens ajuda a avançar en aquest sentit, que no té un altre objectiu que el de millorar la qualitat de vida de les persones que viuen amb vih”.

En aquesta III Edició dels Premis Càtedra RIS-UAH-Gilead, van ser guardonades les següents persones: Premi al Millor TFG: Cecilia Alonso Ruiz; Premi als Millors TFM: Manuel Juan Llamas i Rafael Rubio i Premi a la Millor Tesi Doctoral: Beatriz Ruiz Sáez.

Durant l’acte de lliurament d’aquests premis també es va presentar el reportatge documental ‘La Xarxa de Recerca en Sida i la Càtedra RIS-UAH-Gilead: un exemple d’innovació en xarxa’ que mostra la trajectòria de la Càtedra.