La càtedra de recerca UB-Gilead renova amb el compromís d’investigar el VIH

La Universitat de Barcelona, l’Hospital Clínic Barcelona i Gilead Sciences Espanya han renovat per tres anys més la Càtedra de Recerca UB-Gilead ‘Pacient complex amb infecció VIH i coinfecció VIH-hepatitis virals’, una estreta col·laboració que uneix les tres entitats amb l’objectiu de fomentar la docència, la investigació i la divulgació científica de pacients complexos amb infecció amb VIH i coinfecció de VIH-hepatitis virals. La Càtedra, planificada per als cursos 2023-2025, permetrà formar tant estudiants nacionals com internacionals a través de cicles de conferències i activitats addicionals, totes enfocades a la pràctica i innovació en el VIH.

Durant l’acte de renovació, Marisa Álvarez, directora executiva, Medical Affairs de Gilead Espanya, destaca: “Concebem la generació de coneixement científic i el seu estudi en l’àmbit de la salut, així com la seva aplicació a l’activitat assistencial, com a element clau per aconseguir el progrés i la millora de la qualitat de vida de les persones amb VIH, és al nostre ADN i, en aquest sentit, al llarg d’aquests anys hem invertit més de 17 milions d’euros en programes de formació i intervenció assistencial tant en pacients com en la comunitat científica, sent aquesta càtedra un exemple”.

A més de mostrar el seu agraïment i per reforçar l’important paper que té la formació per fer front a les infeccions causades pel VIH, Pau Arbós, director de l’àrea terapèutica d’HIV a Gilead Sciences, afegeix que “aquesta càtedra de l’Hospital Clínic Barcelona, la Universitat de Barcelona i Gilead Sciences és un exemple del nostre compromís amb els objectius de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per eliminar la infecció pel VIH”.

La Càtedra compta amb el suport d’especialistes en àrees relacionades amb les comorbiditats associades al VIH, les resistències o els pacients coinfectats de VIH-hepatitis virals, així com en assaigs clínics d’aquestes infeccions. El doctor Josep Mallolas, director de la Càtedra UB-Gilead, va voler recordar la importància de posar en marxa aquest tipus d’iniciatives, ja que “el 2022 encara es van diagnosticar al nostre hospital 130 noves infeccions, xifra similar a les dels darrers anys. Si bé el nombre total de nous casos diagnosticats al nostre país va disminuint, en els darrers anys i malgrat els esforços, encara es manté en un nombre considerable dificultant el control de la pandèmia pel VIH. En conseqüència, continua sent importantíssim la inversió en recerca per millorar, en definitiva, l’assistència dels nostres pacients i mentre sigui possible evitar noves infeccions”.

XIFRES ALARMANTS

Unes xifres alarmants encara avui dia sobre les quals va voler cridar l’atenció el doctor Antoni Trilla, degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, recordant el “fonamental de la prevenció i l’important esforç que s’hi està fent des de la Universitat per assegurar el relleu dels equips de recerca, acadèmics i assistencials”.

La formació de qualitat davant la pràctica clínica és clau i, a més, com explica el doctor Josep M. Campistol, director general de l’Hospital Clínic de Barcelona, “les càtedres temàtiques són un instrument molt valuós, ja que repercuteixen directament als tres àmbits als quals ens devem els metges: assistència, docència i investigació”. I que, en aquest cas, el doctor Antoni Castells, director mèdic de l’Hospital Clínic de Barcelona, va recordar que “un dels elements que fan diferencial aquesta càtedra és la unió d’interessos i objectius comuns entre entitats públiques i privades”.

Durant el primer trienni de col·laboració, més de 40 estudiants han realitzat el màster i han estat tutoritzats, impartint-se 150 hores de Curs Teòric Bàsic i Avanços en SIDA. A això se sumen les nombroses activitats que han contribuït a fomentar el coneixement sobre l’abordatge de la infecció pel VIH, entre les quals hi ha conferències magistrals, jornades i simposis científics o tutorització de treballs de màster.

Al respecte, Joan Guàrdia Olmos, rector de la Universitat de Barcelona, conclou afirmant que “una càtedra és reeixida quan és fruit de la confiança entre les parts. En aquest cas, ha funcionat perfectament el triple vèrtex entre docència, investigació i la part assistencial. La col·laboració pública representada per la UB i el Clínic, i privada, representada per Gilead, obre a més un ventall de possibilitats que repercuteixen positivament a la societat”.

El gran impacte en la formació, juntament amb el vessant pràctic, l’excel·lent contingut docent i l’alt grau de satisfacció, ha demostrat la gran qualitat acadèmica de la Càtedra i n’ha propiciat la renovació durant un trienni addicional.