La campanya de la Renda 2026 posa a prova la professionalització del petit propietari

homming, plataforma de gestió integral i eficient d’immobles de lloguer, recorda que amb l’inici de la Campanya de la Renda 2026 el 8 d’abril, milers de petits propietaris s’enfrontaran novament al repte de declarar correctament els ingressos derivats del lloguer de casa seva. Tot i això, aquest procés ja no consisteix únicament a complir una obligació fiscal: s’ha convertit en un reflex clar d’una tendència de fons.
Gestionar un lloguer exigeix avui un nivell de control financer, documental i fiscal que molts petits propietaris no tenen estructurat, va assenyalar homming. La dificultat per recopilar la documentació correcta, la confusió a l’hora de diferenciar les despeses deduïbles i els errors en declarar models complexos com el lloguer per habitacions són alguns dels problemes que es presenten més sovint en aquesta època de l’any. Aquests errors no només afecten la declaració, sinó que evidencien una tendència més àmplia: el petit propietari necessita professionalitzar-ne la gestió immobiliària.
En opinió de Jorge Montero, CEO i cofundador d’homming, “durant anys, molts propietaris han gestionat els seus lloguers de forma manual, recolzant-se en fulls de càlcul o processos poc estructurats. El problema és que aquest model ja no escala en un entorn més regulat i exigent. Avui, sense control i sense traçabilitat, és molt fàcil cometre errors que impacten directament a la rendibilitat”, detalla.
Errors habituals
Segons ha pogut comprovar homming, alguns dels errors més comuns que cometen els propietaris a l’hora de declarar el lloguer són no disposar de tota la informació centralitzada o la manca de traçabilitat. Molts propietaris tenen les dades disperses entre comptes bancaris, contractes, correus electrònics i factures i, fins i tot, no tenen un històric clar dels cobraments, incidències o despeses associades a l’immoble, cosa que dificulta tant la declaració com l’optimització de la rendibilitat del lloguer.
Una altra de les problemàtiques més habituals per als propietaris és saber identificar correctament quines despeses són deduïbles, així com saber aplicar correctament les actualitzacions de renda o incentius fiscals. “La confusió sobre quines despeses poden ser deduïdes és molt comuna. Despeses com el manteniment, les assegurances, la comunitat de propietaris, etc., poden ser deduïbles, però molts propietaris no els identifiquen correctament, cosa que pot portar a una declaració incorrecta” destaca Montero.
Pel que fa a les deduccions aplicables, Montero explica que, “bé per desconeixement, bé per no tenir ben documentades les condicions del contracte, alguns propietaris no apliquen correctament les actualitzacions de renda o no aprofiten els incentius fiscals disponibles, cosa que pot afectar negativament la seva declaració”.
Lloguer per habitacions
El lloguer per habitacions no només multiplica els ingressos, també multiplica la complexitat fiscal. Atès que els ingressos provenen de diversos inquilins, cadascun genera ingressos diferents que s’han de registrar correctament i rebre un tractament fiscal separat. Pel que fa als contractes, en el cas del lloguer per habitacions, cadascun pot tenir condicions diferents, cosa que en complica el seguiment i la declaració. Aquesta heterogeneïtat als acords fa que el propietari necessiti un control detallat per evitar inconsistències. Així mateix, les despeses de l’immoble, com a manteniment o serveis comuns, s’han de distribuir de manera coherent entre les diferents habitacions.
En general, des de homming recorden que, en augmentar el volum d’informació i contractes, també creix la probabilitat d’errades si no es gestiona de manera estructurada. “Sense una gestió ordenada, resulta difícil reflectir correctament el rendiment real de l’immoble a la declaració, cosa que pot portar a problemes fiscals oa la pèrdua d’incentius fiscals”, expliquen des de homming.
Des de homming volen ajudar propietaris i inquilins a evitar aquest tipus de malentesos i poder ajudar-los a fer una gestió transparent i eficaç de les seves operacions immobiliàries. Per això, han implementat recentment diverses millores tecnològiques que els ajuden a optimitzar la gestió del lloguer ia simplificar la declaració de la renda.
En aquest context, la tecnologia es consolida com un aliat clau per als propietaris. Eines digitals de gestió del lloguer permeten centralitzar tota la informació, generar reports fiscals detallats i automatitzar processos que tradicionalment eren manuals.
En el cas d’homming, la plataforma ha incorporat recentment millores orientades a simplificar aquest procés, com ara la generació automàtica de reports de declaració de la renda, l’assignació més precisa d’ingressos i despeses en models de lloguer per habitacions o l’enviament automatitzat de certificats a propietaris.