La Bundesliga segueix LaLiga i cerca un soci inversor

Cada vegada són més les competicions de futbol europees que busquen acords amb fons d’inversió per a aconseguir injeccions econòmiques que reforcin els seus pressupostos i millorin la seva competitivitat.

Un tipus d’operació del qual LaLiga espanyola ha estat pionera aconseguint una aliança estratègica amb el fons CVC a través de la qual els clubs que formen part de la competició rebran 1.994 milions d’euros que permetran avançar 20 anys la modernització integral del futbol professional espanyol.

Aquest moviment està provocant reaccions en la resta de les grans competicions europees. Fa unes setmanes es coneixia l’acord al qual ha arribat La Lligui 1 a França amb el fons CVC pel qual els clubs rebran uns 1.500 milions d’euros en concepte de drets audiovisuals mitjançant la recentment creada filial comercial, MediaCo.

Ara s’ha sabut que la Bundesliga alemanya també ha sortit al mercat a la recerca d’un soci inversor al qual vendre una participació minoritària en una filial dedicada a la comercialització dels drets de televisió.

Així, La Lliga Alemanya de Futbol (DFL) té intenció de crear aquesta filial seguint l’exemple de la competició espanyola amb LaLiga Group International, hòlding que articula LaLiga Impuls i en el qual CVC té una participació.

Segons ha avançat el diari alemany Handelsblatt, aquesta companyia gestionaria les retransmissions nacionals i internacionals per a intentar sortir dels números vermells en els quals porten des del 2019, arribant a incrementar les seves pèrdues agregades fins al 51% en la temporada 20/21 per un valor de 322,5 milions d’euros.

En total, el negoci audiovisual va aportar 1.945,9 milions d’euros, un 11% més que en la temporada anterior, dels quals 1.658,7 milions correspon als generats per la Primera Divisió, uns ingressos que ara seran claus per a negociar l’entrada d’un soci inversor que suposi un revulsiu per al futbol alemany.