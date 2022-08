La Bundesliga impulsa la cerca d’un soci inversor com la Lliga amb CVC

La lliga de futbol alemanya, que recentment va anunciar la seva intenció de buscar un soci inversor per a vendre part dels seus drets audiovisuals, està fent passos en aquest camí que va inaugurar LaLiga i que ha seguit també la Lligui 1 francesa amb CVC. Per a això, ha contractat a Deutsche Bank per a donar amb el soci ideal per a aquesta operació.

La DFL, entitat que gestiona tant la Primera com la Segona divisió de la lliga germànica, treballarà amb Deutsche Bank per a seleccionar la millor opció entre els fons que ja han mostrat el seu interès. Segons Bloomberg, serien fins a 10 empreses, entre les quals es troben CVC, Blackstone, EQT, KKR i Advent.

Per a articular aquesta operació, la DFL crearà una societat mercantil que comercialitzarà els drets audiovisuals nacionals i internacionals de les dues lligues professionals alemanyes, el valor de les quals aconseguiria els 18.000 milions d’euros, cedint un 20% al fons amb el qual arribin a un acord.

Aliança entre entitats

Es tracta d’una operativa similar a la posada en marxa per LaLiga amb LaLiga Group International, hòlding que articula LaLiga Impuls i en el qual CVC té una participació, després d’haver aconseguit una aliança entre totes dues entitats a través de la qual els clubs que formen part de la competició rebran 1.994 milions d’euros.

Per part seva, l’LFP (Lliga de Futbol Professional francesa) va rebre l’aprovació per part de l’organisme encarregat de garantir la competència lleial de la Comissió Europea a l’acord aconseguint també amb el fons CVC al no incórrer en problemes de competència i que s’ajusta al reglament. Aquest acord suposa una injecció de 1.500 milions d’euros en el futbol francès, per a ajudar al desenvolupament del seu “ecosistema futbolístic”, a través del qual CVC es fa amb el 13% del capital d’una nova societat creada al costat de la LFP francesa, baix la que es dipositen tots els actius comercials de la competició.

Canvi de cicle en el futbol

Amb aquest últim moviment a Alemanya, es ratifica el nou rumb que estan prenent les grans lligues de futbol mundials, una senda oberta per LaLiga a Espanya i que ja està marcant tendència com a via per a recuperar-se de l’impacte de la pandèmia, així com per a la renovació i actualització de les principals competicions de l’esport rei. De fet, LaLiga estima que l’acord amb CVC permetrà avançar 20 anys la modernització integral del futbol professional espanyol.