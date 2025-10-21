La Bluewave Alliance (BWA), impulsada per ISDIN, col·labora amb el congrés SeaWilding 2025 en la projecció de ‘Ocean with David Attenborough’, l’últim documental del biòleg i divulgador científic, el 23 d’octubre en la UPC-Edifici Vèrtex de Barcelona. La projecció serà gratuïta i oberta al públic, en un espai amb capacitat per a 420 persones i en el context d’aquest congrés que reuneix a la Ciutat Comtal a experts i actors clau en la restauració d’oceans.
L’obertura serà a càrrec del conservacionista turc Zafer Kizilkaya, premi Goldman Environmental 2023 i participant en el rodatge del film, que explora els hàbitats submarins del planeta. La directora de Sectors Estratègics i Innovació a Barcelona Activa, Anna Majó, la Fundació Barcelona Capital Nàutica i la Project Manager de la BWA, Mireia Sánchez, també participaran en la presentació del film.
‘Ocean with David Attenborough’ és el documental més recent del biòleg britànic, que, als seus 99 anys, continua dedicant la seva vida a conscienciar a la humanitat sobre les meravelles dels ecosistemes naturals i la crisi mediambiental. El divulgador acumula grans fites audiovisuals com ‘Planeta Terra’ i ‘Planeta Blava’. La seva última obra subratlla la importància vital de l’oceà, al mateix temps que exposa els seus problemes i destaca les oportunitats per a la recuperació de la vida marina.
“Attenborough ens recorda que encara som a temps d’actuar, però hem de fer-ho junts i ara: ciència, ciutadania i empreses amb propòsit”, assenyala Ferran Miquel, director de ESG de ISDIN. La projecció del film s’emmarca en el context del SeaWilding 2025, una trobada interdisciplinària que reunirà del 23 al 25 d’octubre a Barcelona a més de 50 experts internacionals i 200 assistents per a analitzar els reptes actuals de la conservació i restauració marina.
L’esdeveniment tindrà lloc en la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona i participaran ponents com el propi Kizilkaya, Carlos Duarte —biòleg especialitzat en ecosistemes aquàtics que va dirigir la primera expedició espanyola a l’oceà Àrtic— o Purificació Canals —biòloga i una de les principals referents en gestió d’Àrees Marines Protegides i conservació marina—.
La Bluewave Alliance, que reuneix empreses amb propòsit, institucions, emprenedors de la sostenibilitat i la comunitat científica per a promoure projectes de conservació i restauració marina, també participa en el congrés. Mireia Sánchez, com Project Manager, moderarà una taula rodona que donarà veu a les activistes juvenils Olivia Mandle, ambaixadora més jove del Pacte Europeu pel Clima i impulsora de la campanya ‘No és país per a dofins’, i Ona Santisteban, estudiant de biologia i EU Young Ocean Advocate.
Ocean career programme
En paral·lel al SeaWilding 2025, el local de la Bluewave Alliance en el Port Olímpic acollirà el Ocean Careers Programme els dies 24 i 25 d’octubre, de 15 a 19.30 hores. Es tracta d’un esdeveniment organitzat per Blue-*jobs per a totes aquelles persones que busquen descobrir, impulsar o reorientar la seva carrera professional cap a l’economia blava i la conservació marina.
L’esdeveniment inclourà iniciatives diverses com, per exemple, tallers per a aprendre a preparar un currículum especialitzat i evitar errors comuns en la cerca d’ocupació, però també conferències inspiradores i espais de networking. Referents del sector com l’activista Olivia Mandle, Mireia Sánchez —BWA—, Pol Ramos —cofundador de Odicean— o María González —advocada pionera en dret animal a Espanya i fundadora de Animalex— participaran en les jornades.