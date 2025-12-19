La Bluewave Alliance (BWA), impulsada per ISDIN, ha col·laborat en l’últim projecte de l’etòleg especialitzat en mamífers marins i divulgador Alex Avello, el llibre infantil ‘Keni, la petita balena’.
L’obra, que busca conscienciar i educar a les noves generacions en valors essencials per a la cura del medi marí, s’ha presentat aquest dijous en la seu de la BWA en el Port Olímpic de Barcelona, i ha comptat amb la campiona internacional de natació sincronitzada Ona Carbonell.
‘Keni, la petita balena’ narra la vida en el fons marí a través dels ulls d’aquest mamífer, que s’enfronta a diferents aventures al costat de la seva mare i aprèn a protegir el ‘món blau’ enfront dels problemes que estan amenaçant als oceans. El llibre infantil, disponible en llibreries i publicat per l’editorial BABIDI-BÚ amb la contribució de la Bluewave Alliance, vol acostar als nens la importància de respectar els ecosistemes marins.
“La història de Keni és un recordatori tendre i necessari que els oceans també necessiten ser escoltats. Si aconseguim que els més petits entenguin que formen part d’aquest món blau i que tenen la capacitat de cuidar-lo, haurem fet un pas enorme com a societat”, destaca Alex Avello, qui està desenvolupant una gran labor de sensibilització sobre la cura de la mar i els oceans, especialment entre els més joves.
Durant l’acte, celebrat en la seu de la Bluewave Alliance, el divulgador ha remarcat la importància d’educar en medi ambient als nens, així com la necessitat de transmetre’ls la passió per la mar i fomentar en ells la consciència i el respecte per aquest mitjà, missatges que el llibre reflecteix de manera natural.
En aquesta mateixa línia s’ha expressat la nedadora olímpica i ambaixadora de la BWA, Ona Carbonell, en el marc de la taula rodona celebrada durant la presentació del llibre i titulada ‘L’oceà també és cosa de nens’. “Educar als més petits en el respecte per la mar és fonamental si volem garantir el seu futur. La història de Keni connecta als nens amb el que succeeix sota la superfície i els fa conscients que les seves accions importen. Projectes com el d’Alex són clau per a inspirar a una generació que estimi i protegeixi els oceans”, ha subratllat Carbonell.
PROJECTES DE CONSERVACIÓ
A més de la seva labor divulgativa en centres educatius amb el projecte ‘Nens per la mar’ també en col·laboració amb la Bluewave Alliance, Alex Avello treballa en projectes de conservació. A través de la seva associació Oceavida, impulsa accions de conservació a Espanya i Amèrica del Sud –amb presència a Mèxic i Puerto Rico– i ha contribuït a la protecció d’espècies com els manatins o la balena geperuda.
Amb “Keni, la petita balena”, el també ‘dreamer’ de la Bluewave Alliance reforça la seva missió d’acostar el món marí a la societat i contribuir a formar generacions més conscients, sensibles i preparades per a defensar els oceans. D’aquesta manera, s’ha convertit en una veu rellevant en la conservació marina a Espanya, dedicant el seu esforç a revelar els misteris del comportament animal per a impulsar una preocupació global sobre la necessitat de protegir el nostre planeta.
La Bluewave Alliance desenvolupa diversos projectes orientats a la protecció, regeneració i divulgació del medi marí, amb especial atenció a la mar Mediterrània. Les seves iniciatives abasten des de programes com a Nens per la Mar, fins a accions de neteja i retirada de residus marins en col·laboració amb pescadors i entitats locals. Aquestes actuacions es complementen amb projectes de restauració d’ecosistemes clau, com la posidònia, que afavoreixen la biodiversitat i reforçar la resiliència dels oceans.
D’aquesta manera, l’entitat impulsa iniciatives innovadores que combinen ciència, art i participació ciutadana per a generar un impacte positiu i durador en l’entorn marí. A través d’aquestes accions, Bluewave Alliance busca sensibilitzar, mobilitzar i implicar la ciutadania en la protecció de les mars i oceans, promovent una relació més conscient i responsable amb el medi marí.