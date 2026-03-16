La Bluewave Alliance acull una mostra de l’artista Juliana Plexxo per a conscienciar sobre la protecció de mars i oceans

La Bluewave Alliance (BWA), impulsada per ISDIN, acollirà en el seu local del Port Olímpic de Barcelona l’exposició ‘Real Gold: Les venes del Planeta Terra’, de l’artista colombiana Juliana Plexxo. La mostra, organitzada al costat de Studio 46 i que podrà visitar-se del 19 al 22 de març, promou la consciència ambiental i posa en valor la importància de protegir mars i oceans. Els assistents podran gaudir d’un conjunt d’obres de Plexxo que conviden a reflexionar sobre el veritable valor del planeta, posicionant la riquesa de l’aigua i l’oceà com a origen de la vida. L’exhibició integra art contemporani i conscienciació ecològica en un recorregut que connecta humanitat, naturalesa i espiritualitat.
Reconeguda per Forbes per la seva creativitat amb la nominació a ‘Young Talent of the Year’, Plexxo ha desenvolupat una tècnica única de gravat sobre coure que garanteix l’exclusivitat de cadascuna de les seves peces. El seu univers creatiu s’ha consolidat en Studio 46, espai on l’artista ha treballat durant més de set anys, i des del qual continua expandint la seva proposta creativa a nivell internacional.
L’exposició forma part de les iniciatives de sensibilització impulsades per la Bluewave Alliance per a acostar a la ciutadania la importància de protegir els ecosistemes marins. “Som conscients de la gran capacitat que té l’art per a conscienciar i educar a la ciutadania, i el concebem com una eina clau dins d’aquest procés de transformació social per a la protecció de les nostres mars i oceans”, va explicar en un comunicat el CEO de ISDIN, Juan Naya, impulsora de la Bluewave Alliance.
La Bluewave Alliance concep l’art i la cultura com a factors clau en les accions que anualment posa en marxa en el seu objectiu de protegir i recuperar el Mediterrani. En aquest sentit, al llarg d’aquest 2026, el local de l’aliança acollirà a Barcelona l’Exposició MARE, el Certamen Audiovisual per a la Conservació de la Mar Balear. Una iniciativa en la qual, a través de les arts visuals, s’aconsegueix posar en valor la bellesa balear i promoure la cura del seu medi marí.
Un altre exemple d’aquesta aposta per la divulgació és la sèrie documental ‘Waves of Tomorrow’, un recorregut audiovisual que realça les joies del Mediterrani i el paper que juguen les Àrees Marines Protegides en la restauració de la seva salut i biodiversitat. La Bluewave Alliance, en col·laboració amb Odicean, presentarà el pròxim 8 d’abril a Barcelona dos nous episodis de la sèrie, en les quals s’explora la riquesa dels ecosistemes marins de Balears i Cap de Pals (Múrcia).