La Barceloneta, a favor de mantenir l’actual pla d’usos del Font Marítim

El futur pla de l’Ajuntament de Barcelona cap al Front Marítim continua sense convèncer els veïns de la Barceloneta. Representants veïnals lamenten que el canvi d’usos de què planteja la futura ampliació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) pot afectar negativament el barri, reduint la seguretat de la zona i acabant amb milers de llocs de treball, tant directes com indirectes.

Els veïns consideren que el més beneficiós per al barri seria una simbiosi de diverses activitats, en horari tant diürn com nocturn i juntament amb la col·laboració públic – privada. Segons dades d’aquesta entitat, actualment són prop de 3.000 persones les que se’n beneficien laboralment, moltes del mateix barri.

L’Associació de Veïns de La Barceloneta es mostra en contra de l’ampliació del CSIC i assegura que “la desaparició dels locals del Front Marítim seria contraproduent per al barri, atraient el lleure descontrolat”. Des de l’associació temen que proliferin els botellons, com va passar durant el tancament dels locals d’oci a la pandèmia de Covid-19. En aquell moment, milers de persones es congregaven a la zona per beure alcohol, escoltar musicar i ballar fins a altes hores de la matinada, afectant el descans dels veïns i la conservació, seguretat i neteja del barri, segons indiquen des de l’associació.

L’entitat veïnal recorda que gràcies a la cooperació públic – privada i la ciutadania, aquesta zona ha pogut ser reflotada i ser un reflex de civisme i bones pràctiques tenint un impacte molt positiu en un barri que no ha rebut cap inversió municipal a la darrera dècada .

Els veïns estan satisfets amb els usos actuals del Front Marítim, ja que aquests locals són capaços de garantir un entorn segur i donar opcions als joves que farien botellón a la platja per gaudir del seu lleure a un dels locals, evitant actes de vandalisme o incivisme al barri.

Rebuig

A la carta que han fet arribar a l’alcaldessa de Barcelona, l’entitat veïnal lamenta la manca de diàleg i critica que l’ajuntament estigui disposat a contribuir econòmicament amb fons municipals a l’execució d’aquesta obra de propietat estatal, el cost de la qual arribaria als 3 anys. milions d?euros. Una inversió que contrasta amb la realitat del barri, al qual l’actual govern de la ciutat ha deixat sense inversions de cap mena durant els darrers anys.

Als veïns de la Barceloneta els sorprèn la vigència d’aquest projecte d’ampliació del CSIC, ja que fa mesos que s’ha posat a disposició d’aquest organisme el Mercat del Peix, amb una dotació de 43 milions d’euros i unes instal·lacions de 100.000 m².