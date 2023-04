Konecta ingressa 2.000 milions d’euros el 2022 després de fusionar Comdata

Konecta, la multinacional tecnològica espanyola presidida per José María Pacheco, especialitzada en la prestació de serveis i solucions de CX Customer Experience ha continuat avançant en la integració dels negocis del grup italià Comdata. El gener d’aquest any, Jesús Vidal Barrio va ser nomenat CEO del grup convertint-se en el primer executiu, havent consolidat els equips i ha llançat la integració sota el Grup Konecta.

Després de la transacció, que es va fer efectiva a finals d’octubre del passat exercici, la multinacional, Konecta va assenyalar que s’ha consolidat com una de les principals companyies del seu sector a escala mundial, amb presència a 24 mercats, aconseguint una major diversificació i escala, comptant amb reforçades capacitats comercials, tecnològiques i de producció, tant a Europa, Àfrica i Hispanoamèrica, augmentant les capacitats per a la prestació de serveis tant ‘nearshore’ com ‘offshore’.

L’any 2022 el grup Konecta va assolir uns ingressos propers 2.000 milions d’euros, i l’objectiu per a l’any 2023 mantenir el creixement superant els 2.000 milions d’euros i assolir un Ebitda de l’entorn dels 300 milions d’euros.

La companyia ha aconseguit una gran diversificació: el negoci exterior representa el 75% dels ingressos, i del total, aproximadament un 65%, es factura en euros. Els empleats del grup pugen cca. 140 mil dels quals el 86% són fora d’Espanya.

Els plans d’integració dels negocis i les operacions de Comdata estan avançats al ritme previst, s’han obert les ofertes de serveis digitals als mercats d’Itàlia, França i el Regne Unit, incloent-hi les solucions de màrqueting digital, processos de gestió de cobraments de manera totalment digital, solucions de Big Data i Intel·ligència Artificial també aplicades a la veu, entre altres serveis.

Seguint amb la política d’innovació de la companyia, s’estan assolint acords amb socis tecnològics de primer nivell per continuar avançant en l’aplicació de solucions i tecnologies avançades com a solucions col·laboratives, infraestructures Cloud aplicades al món de la gestió del client, així com aplicacions i agents virtuals basats en intel·ligència artificial.

La companyia presta serveis de ‘Analytics as a Service’ incloent proves d’IA generativa (per ex. ChatGPT). Totes aquestes iniciatives reforcen els “Hubs Tecnològics” de Colòmbia, Brasil, Espanya i Itàlia.

El grup Konecta va indicar que segueix avançant en el desenvolupament dels seus negocis als Estats Units, prestant serveis a diferents marques dels sectors retail, moda, comunicacions, supervisió remota i utilities, aprofitant els centres de producció localitzats a Hispanoamèrica.

L’escala assolida amb la integració de Comdata ha permès afegir nous centres multilingües, tenint actualment “hubs multilingües” a Espanya, Portugal, Marroc, Hongria, Romania, Albània, França, Regne Unit, Colòmbia i Mèxic.

El pla d’inversió de la companyia implica continuar augmentant les capacitats de producció tan tecnològiques i digitals, com per exemple en centres de producció avançats com els ‘Smart Sales Centers’ especialitzats en els serveis digitals, la inversió esperada és d’uns 300 M€ per als pròxims 4 anys.

Jesús Vidal Barrio, CEO de Konecta des del passat mes de gener, ha assenyalat que estan “satisfets amb el grau d’avenç de la integració amb Comdata, treballem com un sol equip. Comptem amb un fort lideratge als mercats on operem, els clients han reaccionat molt positivament a la nova escala i al reforçament de les nostres capacitats, i tot això ens permet continuar donant estabilitat als nostres empleats, garantint la qualitat en les nostres operacions als nostres clients i generant valor per als nostres accionistes”.