Konecta i Comdata es fusionen per a crear un gegant mundial

Konecta, la multinacional tecnològica espanyola especialitzada en la prestació de solucions de Customer Experience, ha arribat a un acord amb l’empresa italiana Comdata, fundada en 1987 i amb presència en 21 països. La unió els permetrà aconseguir una facturació d’uns 2.000 milions d’euros, un Ebitda que aconseguirà els 300 milions d’euros una vegada es realitzi la integració, i la gestió d’una plantilla d’aproximadament 130.000 empleats.

Aquesta operació, resultat de l’estratègia de creixement, escala, diversificació i internacionalització dissenyada per José María Pacheco, ha comptat amb el suport de Kronos, societat a través de la que ha invertit el fons britànic ICG (Intermediate Capital Group) liderat a Espanya per Jaime Chocrón, així com amb la inversió dels fundadors de Konecta i els equips directius de tots dos grups.

Aquesta transacció és la més important des que al març del 2019 es produís l’adquisició del 100% de la companyia per part del seu president i fundador José María Pacheco al costat de l’equip directiu de Konecta, i amb el Fons britànic ICG.

Per a José María Pacheco l’operació significa “un pas més en l’execució dels plans marcats per a la companyia. Amb aquesta unió creem un grup líder en la prestació de solucions tecnològiques i serveis de Customer Experience”. “Demostra la capacitat de Konecta per a continuar avançant en els seus plans de creixement”, va afegir.

El nou grup que es crea estarà presidit per José María Pacheco, president de Konecta, i comptarà amb Jesús Vidal Barrio, CEO de Koneca, i Maxime Didier, CEO de Comdata.

Els objectius que es marquen són mantenir el ritme de creixement orgànic de la companyia, continuar avançant en serveis i models de negoci basats en Big Data, Intel·ligència Artificial, Màrqueting Digital, Robotització i Automatització, així com analitzar possibles noves adquisicions, mirant principalment al mercat dels Estats Units.

El Grup seguirà amb la prioritat de desplegar tota la seva capacitat comercial i operativa en els mercats europeus, aprofitant la nova posició de lideratge a Espanya, França i Itàlia. En aquests anys, Konecta ha integrat al seu ecosistema diferents empreses com la brasilera Uranet, la gallega Sum Talk o el grup Rockethall amb el consegüent reforçament del lideratge de la companyia en serveis d’Intel·ligència Artificial, Màrqueting Digital i Big Data.

En 2021 Konecta va tancar l’exercici amb un Ebitda de 149 milions d’euros, la qual cosa suposa un creixement del 16% sobre 2020 en moneda constant (equivalent a un 9% en termes corrents), i una facturació de 920 milions d’euros, la qual cosa suposa un creixement del 10% en moneda constant (equivalent a un 3,5% en termes corrents) amb importants avanços en quota de mercat en els mercats locals.

La dimensió que adquireix Konecta amb aquesta unió li permetrà també posicionar-se a nivell global per a prestar serveis amb capacitats best shoring en més de 30 idiomes, prestant serveis a sectors de tota mena, des d’industrials, banca, retail, telecomunicacions, educació, turisme i transport, passant per segurs, mitjana, utilities, administracions públiques o sanitat, entre altres.