The Knot Worldwide trasllada la seva oficina internacional al centre de Barcelona

The Knot Worldwide (TKWW), dedicat a la planificació digital de casaments, traslladarà les seves oficines internacionals de Sant Cugat (Vallès Occidental) a unes de noves al centre de la capital catalana, per millorar la seva accessibilitat i adaptar la seu “a una companyia que està creixent en formats remot i híbrid de treball”.

L’oficina de Barcelona centralitza el negoci de 14 mercats a Europa, Àsia i Amèrica Llatina, i dona servei tecnològic a totes les marques de The Knot Worldwide a nivell mundial, informa la companyia en un comunicat.

Mé de 3.000 metres quadrats, a partir del 2023

La nova seu serà en una finca de façana històrica que s’està reconstruint gairebé al complet al carrer Pau Claris 89, molt a prop de la plaça Catalunya: ocuparà inicialment la planta baixa i les tres primeres plantes (més de 3.600 metres quadrats).

S’espera que l’equip el pugui començar a utilitzar la nova oficina cap al març del 2023, per traslladar-se definitivament al setembre, i es mantindrà una oficina a Sant Cugat per donar servei a l’equip de la zona.

La companyia va anunciar recentment una etapa de creixement de l’equip: preveu tancar l’any incorporant més de 250 persones per a la unitat internacional, en gran part de perfil tech.

L’equip de Barcelona i rodalies supera els 500 treballadors, que tindran com a seu principal el nou edifici, i en total des de Barcelona es coordina ja gairebé 1.000 persones (gran part de perfil tech, de 23 nacionalitats i amb un 61,6% de dones), “un equip que preveu continuar ampliant-se en els propers anys”.

El president Internacional de The Knot Worldwide, Ángel Llull, dirigirà des de Barcelona el negoci de 14 països dels 16 on opera el grup, i ha afirmat que la nova seu s’adapta als canvis: els seus mercats internacionals “estan creixent a gran ritme” , a més que l’empresa ha canviat la seva manera de treballar en els darrers dos anys i cada mes necessita incorporar nou talent. Llull ha afegit que així l’equip té l’opció de treballar a distància, però també hi ha una oficina per a qui prefereix un horari híbrid.

El Chief Human Resources Officer de The Knot Worldwide, Emily Markmann, ha destacat que les seves noves i acabades d’ampliar oficines internacionals a l’Índia, a Irlanda i aviat a Barcelona reflecteixen que estan “compromesos, no només amb l’expansió internacional, sinó amb atraure i fidelitzar el talent més gran”.

L’operació immobiliària ha estat assessorada per la consultora Savills i el projecte arquitectònic és de GCA.