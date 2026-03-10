‘Killjote’ guanya el Certamen de Curtmetratges de The Core al Festival de Màlaga

The Core, escola de referència en formació audiovisual, pertanyent a Planeta Formació i Universitats, ha anunciat el guanyador del seu primer Certamen de Curtmetratges, organitzat en el marc del Festival de Màlaga. El curtmetratge ‘Killjote’, escrit i dirigit per Ángel Villahermosa, s’ha alçat amb el triomf després d’un rigorós procés de selecció entre més de 200 candidatures presentades per joves talents de tot el país.
El jurat, compost per destacats professionals del sector, com el cineasta Rubin Stein i la directora de fotografia Irene García-Martínez, ha destacat de Killjote la seva capacitat per a hibridar gèneres i el seu impecable treball tècnic. El curtmetratge, una ficció d’11 minuts protagonitzada per les reconegudes actrius Consuelo Trujillo i Luisa Gavasa, submergeix a l’espectador en una història en la qual el costumisme de les veïnes del carrer Crist es veu alterat per successos estranys, combinant elements de comèdia negra, thriller i justícia social.
‘Killjote’ rebrà la Biznaga del Festival de Màlaga el 14 de març al Cinema Albéniz de Màlaga. Posteriorment, el guanyador assistirà a la gala de clausura en el Teatre Cervantes, on desfilarà per la catifa vermella del festival. Mercedes Agüero, degana de The Core i encarregada de lliurar el guardó dissabte que ve, ha subratllat la importància d’aquesta iniciativa per a connectar als joves creadors amb la indústria real. “A The Core, tenim el ferm compromís d’actuar de pont entre el talent emergent i el mercat professional. Haver rebut més de 200 curtmetratges en aquesta primera edició demostra la vitalitat dels nostres joves creadors. ‘Killjote’ és un exemple perfecte de l’excel·lència que busquem: una història amb veu pròpia, una tècnica brillant i un repartiment de primer nivell”, va indicar.
A més del reconeixement institucional, el premi inclou la projecció del curtmetratge en les sessions oficials del Festival de Màlaga, la seva incorporació al catàleg de Atresplayer durant un any i mentoria especialitzada adaptada a les necessitats de l’equip per part de l’ecosistema professional de The Core.