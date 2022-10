KeyZell crea el primer sistema de medicina de precisió contra el càncer de mama i pulmó

La ‘startup’ biotecnològica KeyZell va informar que ha desenvolupat el primer sistema de medicina de precisió oncològica a nivell mundial que selecciona “el millor tractament personalitzat per a cada tipus de pacient”. Segons va explicar, OPS (Oncology Precision System) és una solució d’Intel·ligència Artificial que determina la millor combinació de teràpies contra el càncer de mama i pulmó a través d’un sistema d’aprenentatge automàtic. Aquesta eina facilita als oncòlegs la selecció del tractament més adequat per a cada pacient, tenint en compte les seves característiques genètiques individuals.

La companyia assegura que KeyZell OPS, amb un 89% d’eficàcia, “és l’únic sistema de medicina de precisió d’ús oncològic enfocat al tractament i a l’assistència al pacient. A més, identifica patrons i elabora prediccions contemplant fins a 112 biomarcadors, ajudant en la predicció del millor tractament personalitzat que garanteixi la major taxa de supervivència a 5 anys”.

Per a la seva selecció, l’eina té en compte variables com les dades d’anàlisis clíniques, el perfil molecular d’ADN del pacient, el perfil IHQ (immuno-histoquímic), efectivitat, toxicitat, etc.

Sovint s’aplica el mateix tractament als pacients d’un mateix tipus de càncer, no obstant això, existeixen grups de pacients que responen de forma marcadament diferent. Per això, la start-up pretén continuar desenvolupant aquest sistema pioner a nivell mundial i liderar la revolució biomèdica de la medicina de precisió amb KeyZell OPS.

Iván Románico, cap d’oncologia de l’Hospital Ángeles Puebla, va manifestar que “estem presenciant el futur de la medicina de precisió amb gran il·lusió i responsabilitat. Gràcies a aquesta mena d’eines, els oncòlegs oferim als pacients una solució més eficaç i ajustada a les seves característiques individuals que sens dubte, es veu repercutit en la seva qualitat de vida”.

“Volem que KeyZell OPS sigui el servei de tractament personalitzat de referència contra el càncer en l’àmbit de la medicina de precisió. Amb aquesta eina, el nostre objectiu és revertir les xifres de mortalitat d’aquesta malaltia i aconseguir que, any a any, siguin més esperançadores”, afirma José de Corral, CEO de KeyZell.