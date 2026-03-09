Kepler Cheuvreux eleva el preu objectiu d’Indra a 76 euros

Després de presentar uns resultats del 2025 històrics, els analistes continuen millorant la seva visió sobre Indra. L’última casa a sumar-se a aquesta tendència ha estat Kepler Cheuvreux, que ha elevat el preu objectiu fins als 76 euros per acció, fet que suposa un potencial del 27% des dels preus actuals.
Des de l’entitat expliquen que han millorat les seves previsions sobre la companyia després de presentar uns resultats “molt sòlids” al quart trimestre juntament amb unes guies “optimistes” per al 2026. “Apugem el nostre preu objectiu a 76 euros per acció gràcies a més estimacions, millors valoracions de les participades i un menor deute net”, indiquen.
D’aquesta manera, Kepler Cheuvreux se suma a Goldman Sachs (75 euros per títol) o Bank of America (70,1 euros per acció) com algunes de les cases d’anàlisis més optimistes en la valoració d’Indra.
“Malgrat el sòlid comportament de l’acció, continuem mantenint una recomanació de compra, ja que Indra cotitza amb un descompte sensible davant dels seus comparables i veiem potencial perquè es paguin múltiples més amplis a mesura que la seva exposició a defensa augmenta”, assenyalen Kepler Cheuvreux.
Més enllà d’aquesta millora en la valoració, els analistes de Kepler Cheuvreux veuen un catalitzador per a la companyia en la possible adquisició d’EM&E. En concret, creuen la valoració de la companyia si s’efectués l’operació per una xifra al voltant de 1.500-2.000 milions d’euros podria augmentar al voltant dels 84-87 euros per acció “atesa la forta expectativa de creixement d’EM&E i la seva valoració relativa més baixa davant la divisió de defensa d’Indra”.
“Creiem que l’operació podria ser atractiva des del punt de vista estratègic i financer si s’executa en termes financers raonables. Per a Indra, adquirir una companyia com a EM&E d’alts marges i ràpid creixement potenciaria la seva posició com a conglomerat de defensa líder”, expliquen.
Aquesta opinió està calant en els analistes que segueixen la companyia, que ja han mostrat diverses vegades el suport a l’operació. Els experts de Bank of America van qualificar recentment aquesta operació com un “game changer” per a Indra. “Indra està en camí de consolidar el seu estatus com a líder nacional en defensa, però la possible integració d’EM&E continua sent un catalitzador clau”, van indicar a l’entitat americana.
En aquesta mateixa línia, els analistes d’Alantra explicaven en un informe previ a la presentació de resultats que l’adquisició d’EM&E ampliaria l’oferta de productes d’Indra, acceleraria la seva integració vertical i afegiria escala industrial, enfortint potencialment la competitivitat d’Indra davant d’altres parells europeus.