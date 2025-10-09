Juniper Networks, Huawei, HPE (Aruba) i Fortinet, líders en infraestructura LAN empresarial, segons Gartner

El Quadrant Màgic de Gartner, una de les recerques de mercat més influents de la indústria tecnològica, ha reconegut a Juniper Networks, Huawei, HPE (Aruba) i Fortinet com a líders en l’àmbit de la infraestructura LAN empresarial cablejada i sense fil. Segons la consultora, aquesta posició reflecteix no sols la capacitat d’execució i desenvolupament de productes escalables d’aquests proveïdors, sinó també la seva credibilitat, innovació i visió estratègica en un mercat altament competitiu.
Les xarxes LAN empresarials, tan cablejades com sense fils, constitueixen la base de la connectivitat local en qualsevol organització. Aquestes xarxes permeten a usuaris, dispositius i aplicacions que es comuniquin de manera eficient dins d’una empresa, garantint l’operativitat diària. En l’actualitat, aquest mercat està evolucionant cap a xarxes més intel·ligents, segures i automatitzades, impulsant la demanda de xarxes d’IA i xarxes com a servei (NAS). Gartner preveu que, per a 2028, el 35% de les empreses incorporaran IA en les seves xarxes LAN, enfront de menys del 10% actual.
En el cas de Juniper Networks, la companyia es consolida per cinquè any consecutiu en aquest informe com el proveïdor amb major capacitat d’execució i integritat de visió. La seva plataforma Mist AI, que compta amb la IA agent Marvis Minis i amb un bessó d’experiència digital incorporat, permet oferir a les empreses informació contínua i detallada sobre l’estat de les seves xarxes.
Huawei, únic proveïdor no nord-americà en el quadrant de líders, ha estat reconegut per tercera vegada consecutiva per la seva constant evolució en l’àmbit de la connectivitat de campus i la seva innovació en xarxes basades en IA. A més, d’acord amb la recerca de Gartner, els seus plans d’incorporar conceptes de Wi-Fi 8 en l’actual generació de punts d’accés Wi-Fi 7 reflecteixen la seva visió orientada al futur i el seu compromís amb l’evolució tecnològica.
Igualment, HPE (Aruba) manté la seva posició com a líder durant 19 anys consecutius gràcies a la seva plataforma HPE Aruba Networking Central, integrada amb OpsRamp. Aquesta combinació facilita la migració de sistemes, permet gestionar entorns amb múltiples proveïdors en monitorar de manera nativa els components de seguretat i xarxa heretats i de tercers.
Per part seva, Fortinet repeteix per segon any consecutiu com a líder gràcies al seu porfolio de xarxes LAN segures, que inclou solucions com FortiSwitch i FortiAP. Aquestes solucions estan totalment integrades en el marc Fortinet Security Fabric i operen sota un únic sistema operatiu, FortiOS, la qual cosa, segons destaca l’informe, possibilita una convergència efectiva entre xarxa i seguretat, garantint protecció i rendiment en una sola plataforma.