Juanma Moreno clausura TIS2025 i destaca l’èxit de la seva sisena edició

El president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, va clausurar aquest divendres la sisena edició de TIS-Tourism Innovation Summit 2025, la fira internacional de referència en innovació turística i tecnològica, que al llarg de tres dies ha reunit 8.197 congressistes i professionals del sector, i va tornar a encimbellar a Sevilla com l’epicentre de la indústria sota el lema ‘Innovation in motion, tourism reimagined’.
A més, la cita ha reafirmat el seu caràcter global amb la presència de 27 delegacions de diferents països i amb Corea del Sud com a país convidat. En l’àmbit local, la fira ha deixat un impacte econòmic en la capital andalusa de 22 milions d’euros.
Durant la cerimònia de clausura, Juanma Moreno va assegurar que “*TIS consolida a Sevilla com un referent nacional i internacional de turisme, una indústria que està en constant evolució”. Per a Moreno, el gran repte d’aquesta indústria tan important per a l’economia nacional i autonòmica “passa per un model regeneratiu, respectuós amb el resident, i amb un enfocament mediambiental, social i econòmic, un model en què cada decisió està concebuda per a preservar el nostre patrimoni”. Va assegurar que “la innovació i és la clau i la solució”, i que per això *TIS s’ha convertit en “una cita ineludible”, en línia amb l’aposta d’Andalusia en turisme que està basada “en la innovació i en un futur digital i energèticament eficient”.
En la mateixa línia, la delegada de Turisme i Cultura de l’Ajuntament de Sevilla, *Angie Moreno, va subratllar que “l’èxit d’aquesta edició consolida a Sevilla com un punt de trobada imprescindible per al debat sobre el futur del turisme”. “Aquest congrés demostra que la nostra ciutat no sols és una destinació turística de primer nivell, sinó també un referent en innovació, sostenibilitat i col·laboració internacional”, va afirmar, i va destacar la importància d’esdeveniments d’aquesta magnitud que “generin impacte econòmic, promoguin el talent local i enforteixin la projecció global de la ciutat”.
Així ho demostren les xifres de TIS2025, una cita que ha reunit 239 signatures expositores que han presentat tecnologies i solucions innovadores aplicades al sector turístic. També a 407 experts i referents nacionals i internacionals que han debatut en el congrés Tourism Innovation Global Summit sobre diversos punts clau entre els quals es destaquen l’ús de la IA per a fomentar la innovació o les estratègies de personalització basades en dades.
A més, han abordat l’impacte de les solucions digitals en la rendibilitat dels negocis, així com l’adopció de tecnologies orientades a la sostenibilitat o els nous canals per a atreure viatgers, plataformes col·laboratives i eines tecnològiques dissenyades per a reduir costos operatius. És el cas de la intel·ligència artificial (*IA) i el ‘big data’, que estan revolucionant la manera en què els turistes planifiquen, experimenten i gaudeixen dels seus viatges.
Així mateix, el congrés també ha posat el focus en la sostenibilitat i ha analitzat les estratègies que la indústria turística està implementant per a avançar cap a un turisme més responsable, ètic i que busca minimitzar l’impacte ambiental. Tots els agents de la cadena de valor han coincidit a advocar i assenyalar a la innovació tecnològica com a clau per a aquest turisme sostenible que persegueix i per a la personalització de les experiències del viatger.
L’última jornada de TIS va estar marca pel tema vertebrador d’aquesta nova edició: la IA. David Hurtado, Innovation Lead de Microsoft, va destacar que la IA generativa s’ha convertit en la força impulsora de la revolució actual. “La IA generativa ha evolucionat significativament i ara té la capacitat de pensar, prendre decisions i participar en raonaments cognitius”, va explicar. En l’àmbit turístic, l’expert va assenyalar que la *IA s’està integrant en la indústria com un acompanyant i assistent del viatger durant el seu recorregut.
Hurtado va assenyalar que la IA no ha de prendre’s només com un processador de dades, sinó com una eina per a millorar les capacitats humanes. “Estem parlant d’augmentar-nos a nosaltres mateixos, no de reemplaçar-nos”, va afirmar, i va destacar el poder transformador de la IA en l’anàlisi de dades, i com pot interpretar conjunts de dades complexes i crear gràfics dinàmics. Com a exemples pràctics, va apuntar com la IA pot ajudar a comprendre les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) sobre les tendències turístiques en tenir “la capacitat d’analitzar les dades, interpretar-los i fins i tot construir nous conjunts de dades segons les instruccions”, alguna cosa que permet una conversa dinàmica que fa el procés més eficient. “En els pròxims 8-10 mesos, les empreses començaran a usar la IA com un agent per a automatitzar tasques i millorar els fluxos de treball”, va concloure.
Per part seva, Joshua Ryan-Saha, director de Traveltech de Edinburgh Futures Institute, va posar sobre la taula el potencial de la IA, però també els reptes als quals enfronta. Segons Ryan-Saha, la IA té la capacitat d’interpretar textos, imatges, àudios i fins i tot codis, però presenta alguns hàndicaps a abordar com la falta de dades operatives i logístiques precises, que limiten la seva efectivitat en la creació d’itineraris o la cerca d’opcions de viatge. “Per a aprofitar plenament la IA, és necessari dissenyar llocs web que siguin igualment amigables tant per a les persones com per a la tecnologia”, va apuntar. Quant al futur de la IA en el turisme, va destacar diverses àrees clau, com la confiança en els sistemes d’IA, l’automatització de la cerca i l’optimització de reserves.