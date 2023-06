Després de la polèmica entrevista a TV3, la poeta catalana Juana Dolores ha tornat a generar gran controvèrsia en revelar que l’Antic Teatre, sala que acull el seu nou espectacle escènic, va utilitzar una subvenció de 30.000 euros atorgada per l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) per a adquirir tres pantalles gegants. La decisió de destinar la subvenció a la compra de pantalles gegants ha suscitat crítiques i qüestionaments sobre l’ètica i la responsabilitat en la gestió de recursos públics.

Juana Dolores ha dirigit crítiques cap a l’escena alternativa, al·legant que, en lloc de brindar oportunitats, submergeix els artistes en condicions precàries. Els seus desacords específics han estat amb Antic Teatre, el petit espai en el barri del Raval on es va donar a conèixer i va esgotar localitats durant dues temporades amb la seva primera obra, i on també estrenarà la seva segona producció.

Malgrat la seva col·laboració amb Antic Teatre, així com amb els prestigiosos festivals Grec Festival i Festival Temporada Alta en la coproducció del seu pròxim espectacle, Juana Dolores ha optat per no fer retrets a aquests últims i ha decidit detallar els presumptes “abusos” que ha experimentat en el context de l’Antic Teatre.

La directora de l’Antic Teatre, Semolinika Tomic, ha respost a les acusacions formulades per Juana Dolores, assegurant que durant els últims 20 anys ha estat remunerant als artistes amb els ingressos del bar del teatre, assegurant així produccions dignes. A més, va expressar la seva confiança en el seu treball i en la labor que ha dut a terme en el teatre al llarg de les últimes dues dècades.

La subvenció, originalment designada per a donar suport a projectes artístics i literaris, ha estat desviada per a l’adquisició de pantalles de gran grandària, la qual cosa ha generat crítiques en relació amb l’inapropiat ús dels recursos públics. Aquest incident ha donat lloc a un enèrgic debat sobre la transparència i la rendició de comptes en l’assignació de subvencions en l’àmbit cultural.

La poeta Juana Dolores, sempre al centre de la polèmica / Servimedia

Polèmica a TV3

Juana Dolores va tornar recentment a la primera plana de l’actualitat en la televisió pública de Catalunya, TV3. L’escriptora catalana, també coneguda per la seva faceta com a actriu, va ser convidada al programa ‘Més 324’, presentat pel periodista Xavier Graset, per a parlar sobre el seu últim llibre. No obstant això, va sorprendre a tots en trencar amb el guió i llançar un missatge provocador i revolucionari que ràpidament es va fer viral en les xarxes socials. La seva frase més cridanera, “vinc aquí a cagar-me en tot”, es va convertir en tendència. Però també va deixar anar unes altres, com “al puto vell de Trias, a veure si li cau un meteorit damunt i deixa de dir parides”.

Durant una tibant entrevista que va durar aproximadament 15 minuts, Juana Dolores va dirigir un missatge contundent a TV3 i a la seva postura política. Des de l’inici, va deixar clar que el seu objectiu no era parlar del seu llibre, sinó expressar les seves opinions polítiques, mostrant la seva incomoditat per estar en la televisió pública, que, segons ella, recolza a Junts i a Trias. Aquesta actitud contrasta amb el seu defensa d’Ada Colau, a qui va donar suport enèrgicament. A més, no va escatimar crítiques cap als alts comandaments dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, als qui va qualificar de la “cúpula de vells”, instant la dimissió dels seus dirigents, Sigfrid Gras (TV3) i Jordi Borda (Catalunya Radi). Les seves declaracions van provocar un clima tibant i van revelar la seva postura confrontacional cap a diversos actors polítics i mediàtics. La participació de Juana Dolores en debats televisius i les seves entrevistes han estat marcades per dures crítiques als partits de dretes i les seves polítiques implantades a Catalunya.