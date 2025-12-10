JPMorgan i Barclays anticipen que 2026 serà l’any en què, d’una vegada per sempre, arrencaran les fusions en el sector telco europeu. Els dos bancs destaquen que els moviments podrien començar a França i que Espanya també tindrà un paper protagonista.
En la seva informe ‘Perspectives per a 2026: el (tant temps esperat) any de la consolidació del sector’, JPMorgan preveu fins a cinc grans operacions de concentració en els 24 pròxims mesos, amb França, Alemanya, Espanya i Itàlia com a epicentres principals. Segons l’entitat, Telefónica podria exercir un paper protagonista en almenys #dos d’ells, Alemanya i Espanya.
L’informe considera que el mercat francès és el que més pressió acumula. Amb preus molt baixos i operadors afeblits, la situació ha portat al fet que els principals actors estudiïn una integració que redueixi la competència i permeti estabilitzar el negoci. Les converses entre els grans grups ja han començat i tot apunta al fet que França serà el primer país a fer el pas, segons JPMorgan.
A Alemanya, el banc assenyala que l’atenció se centra en la relació entre Telefónica i 1&1. La possibilitat d’una fusió o adquisició guanya força en un context on la competència intensa ha erosionat els marges. Un acord entre tots dos podria redefinir el panorama i donar lloc a un mercat més racional, subratlla l’entitat.
A Espanya, JPMorgan recull que les especulacions també giren entorn de Telefónica, que podria protagonitzar operacions amb altres actors rellevants del mercat. La consolidació permetria frenar la guerra comercial que ha marcat els últims anys i millorar la rendibilitat en un entorn cada vegada més exigent.
Itàlia també figura en la llista de candidats de JPMorgan. Després d’intents fallits d’integració entre alguns operadors, les negociacions s’han reactivat amb nous protagonistes. Tal com reconeix l’informe, l’objectiu de qualsevol operació seria clar: reduir la pressió sobre els preus i garantir la viabilitat de les inversions en fibra i 5G.
Quant a Barclys, assenyala en un informe publicat aquesta setmana que “2026 hauria de ser l’any de les tan esperades fusions i adquisicions, amb el mercat francès com a impulsor del procés i les converses en curs que, segons s’informa, estan tenint lloc a Itàlia, però també a Alemanya. Suècia i Espanya són altres dos mercats en els quals podríem veure avanços en 2026”. I afegeix: “En la nostra opinió, la solució per a abordar la baixa rendibilitat del sector és la consolidació del mercat. Això crearia empreses més fortes i rendibles, protegiria la capacitat d’invertir en tecnologies futures i abordaria la voluntat política d’una Europa més sobirana”.