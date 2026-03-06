Després de la presentació de resultats de 2025, JP Morgan ha reforçat la seva visió favorable sobre Fluidra en considerar que la recent feblesa del preu de l’acció “constitueix una oportunitat de compra”. La signatura subratlla que l’acció cotitza “al seu major descompte enfront del sector en deu anys” i manté la seva recomanació comprar, reiterant el seu preu objectiu de 30 euros per a juny de 2027.
El consens del mercat dona suport també aquesta visió constructiva. La mitjana de preus objectiu situa les accions de Fluidra en 27,3 euros, la qual cosa implica un potencial de revaloració del 24% sobre el nivell actual. Diverses signatures fins i tot manegen escenaris més ambiciosos: UBS eleva la seva valoració fins als 31 euros per acció, mentre que CaixaBank BPI la situa en 30,50 euros, reflectint la confiança de totes dues entitats en la capacitat de la companyia.
Per part seva, Santander destaca que, malgrat un entorn exigent, “el momentum de beneficis continua sent sòlid, els fonamentals són forts i la valoració també és atractiva”, secundant-se en la resiliència del aftermarket i en l’expectativa d’una recuperació gradual del mercat de nova construcció.
BNP Paribas, per part seva, subratlla que la companyia es va mostrar “més sòlida del que esperava el mercat” i recalca que Fluidra cotitza amb un “descompte del 10% enfront del seu múltiple històric i de més del 20% respecte a comparables estatunidencs”, una infravaloració que considera excessiva per a una companyia amb capacitat demostrada de guanyar quota i millorar marges.
Des de Barclays, destaquen que “les tendències romanen en gran manera sense canvis”, amb un aftermarket estable, preus positius i un nou pla d’eficiència que hauria de donar suport al creixement del benefici en els pròxims exercicis.
El sentiment general entre els analistes és que Fluidra travessa un moment en el qual la seva solidesa operativa no es reflecteix encara en la cotització. Malgrat un entorn amb incerteses, la companyia ha demostrat capacitat per a créixer en volums, sostenir preus i millorar la seva eficiència fins i tot en trimestres més exigents.