Josué Reyzabal, conseller delegat de Callao City Lights i Arcont, ha fet un nou pas endavant en la seva estratègia de creixement del seu grup d’empreses, a l’haver ha arribat a un acord a llarg termini amb la cadena d’hotels Bypillow, al capdavant dels quals hi ha Jaime Oliú, fill del president del Banc Sabadell, pel qual aquesta cadena lloga l’hotel boutique situats en el mateix edifici dels Cinemes Callao, propietat de Reyzabal.
L’operació s’emmarca en un model de gestió que ha portat el seu grup d’empreses familiar a convertir-se en set anys en un grup líder mundial en gestió d’espais publicitaris avantguardistes, esdeveniments, explotació d’espais culturals i gestió d’actius immobiliaris.
I en paral·lel, aquesta directament relacionada amb l’estratègia de Josué Reyzabal de convertir a l’eix de Gran Via, amb epicentre als Cinemes Callao, en un circuit urbà únic, el més gran d’Espanya i un dels més grans del món, de grans pantalles LED digitals. I amb el suport del seu grup d’empreses perquè Madrid es consolidi com una destinació turística i cultural de màxima rellevància a nivell mundial i en la seva aposta per la reactivació econòmica de la zona de Callao i, a través d’aquesta, de la capital d’Espanya.
Als Cinemes Callao, el grup empresarial de Josué Reyzabal ha dut a terme la major rehabilitació en la història d’Espanya en un cinema tradicional, la qual cosa ha suposat entre altres qüestions una dotació tècnica que permet un nivell excel·lent d’insonorització que facilita tenir una activitat en una sala (per exemple, exhibició cinematogràfica) i una activitat completament diferent en una altra sala (esdeveniments, musicals…).
Aquesta forta inversió en la rehabilitació del Cinema Callao ha suposat també que l’edifici annex al cinema hagi estat objecte recentment d’un procés de rehabilitació integral, per la qual cosa ha pogut ser utilitzat per a la instal·lació d’una cafeteria i d’un nou hotel boutique, que és el que ha llogat Bypillow.
El grup va apostar per mantenir els Cinemes Callao, que ara compleixen 100 anys, com a epicentre d’exhibicions cinematogràfiques i com a exemple del manteniment de la tradició i llegat empresarial de la seva família. Ara la seva gestió es basa en l’explotació d’un immoble singular: una sala polivalent cultural única a Espanya, dedicada a exhibicions de cinema al costat d’altres activitats com a esdeveniments, premieres o musicals.
L’aposta per consolidar a Madrid com a destinació turística i cultural, centrat en l’eix de pantalles digitals de Gran Via s’ha vist redoblada pel 100 Aniversari dels Cinemes Callao, la celebració dels quals suposa una programació d’esdeveniments, activitats i col·laboracions que es desenvoluparà al llarg de tot enguany i que reforçarà el seu paper com un dels principals referents culturals de Madrid.